Préoccupations en matière de sécurité concernant les vaccinations contre la Covid-19 pendant la grossesse

13 novembre 2022

Destinataires :

Collège royal des obstétriciens et gynécologues (RCOG)

Collège royal des sages-femmes (RCM)

Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA)

Objet : Préoccupations en matière de sécurité concernant la vaccination contre la Covid-19 pendant la grossesse

Vaccinations COVID-19 pendant la grossesse – où sont les preuves?

Les obstétriciens et gynécologues du Royaume-Uni ont fait confiance et adapté leur pratique en fonction des directives de leur Collège royal (CORC). Cependant, les conseils récents du RCOG ont été en totale contradiction avec tout ce qu’eux-mêmes et les institutions universitaires ont enseigné sur la médecine fondée sur des preuves. Ce conseil est le suivant : Les vaccins contre la COVID-19 sont non seulement sûrs, mais fortement recommandés pour les femmes enceintes.

De tels conseils ne sont pas fondés sur des données solides basées sur des recherches menées de manière éthique – et toute personne ayant une formation médicale et universitaire devrait s’y opposer sérieusement.

Éthique de la recherche clinique

Les chercheurs cliniques, en particulier lorsqu’ils mènent des essais pour étudier des produits pharmaceutiques, sont tenus de se mettre à jour tous les deux ans sur les principes de bonnes pratiques cliniques, qui intègrent le Code de Nuremberg et la Déclaration d’Helsinki. Selon ces principes, il est contraire à l’éthique de violer un protocole d’étude en sous-déclarant les événements indésirables [ i], en retirant de l’étude les sujets[ii] présentant des événements indésirables et en les enlevant prématurément à l’insu des participants à l’étude dans le but d’administrer le produit à l’étude à tout le monde et donc de mettre fin à l’essai – comme tout cela s’est produit dans les essais de vaccins contre la COVID-19. Il est contraire à l’éthique d’empêcher le public d’accéder aux données brutes des procès pendant 75 ans et de n’en divulguer qu’une partie pour un examen indépendant après un procès[iii]. Il est contraire à l’éthique d’extrapoler les conclusions d’un essai qui s’est terminé prématurément à des groupes vulnérables non représentés dans l’essai, tels que les femmes enceintes.

Pour des raisons évidentes, les femmes enceintes sont généralement exclues des essais cliniques. Le British National Formulary déconseille souvent l’utilisation d’un produit pharmaceutique pendant la grossesse par mesure de précaution en raison du manque de données. Pendant la grossesse, le manque de données est suffisant pour être hésitant. Deux exemples dans un passé pas si lointain nous rappellent à quel point il peut être désastreux lorsqu’un nouveau produit est administré à des femmes enceintes : la thalidomide a causé de graves malformations des membres chez le fœtus, et le diéthylstilbestrol (DES) a augmenté le risque de certains cancers après une exposition in utero, nécessitant une surveillance à vie pendant plus d’une génération. C’est en effet le scandale de la thalidomide qui a conduit à la mise en place du système britannique de carton jaune pour la déclaration des événements indésirables. Mais soudain, tout cela semble être oublié.

Manque de données de sécurité solides et fiables

Une récente controverse publique axée sur l’avis de la MHRA mis à jour le 16 août 2022[iv] déclarant dans les conclusions sur la toxicité que « l’assurance suffisante de l’utilisation sûre du vaccin (ARNm BNT162b2 / Pfizer/BioNTech) ne peut pas être fournie à l’heure actuelle » et que « les femmes qui allaitent ne devraient pas non plus être vaccinées ". Le gouvernement et le RCOG ont très rapidement exprimé leurs préoccupations quant à la circulation de cette désinformation apparente et à renforcer leur conseil selon lequel les femmes enceintes devraient se faire vacciner. Ce document date à l’origine de décembre 2020, et l’affirmation est donc que cette section est obsolète. La question demeure de savoir pourquoi cet article n’a pas été modifié si ce document a été récemment mis à jour. La réponse est bien sûr parce qu’il n’y a rien pour la mettre à jour: des études concernant la génotoxicité, la cancérogénicité, la toxicité pour la reproduction et le développement, le développement prénatal et postnatal n’ont toujours pas été menées.

On ne peut pas savoir s’il est « sûr » de donner ces produits aux femmes enceintes et allaitantes. Les normes de recherche clinique dictent une observation étroite et prolongée des sujets de l’essai, documentant tous les effets cliniques observés après l’administration du composé de l’essai. Cela n’a pas été fait. Il n’y a pas d’essais qui durent même la durée d’une grossesse. Les vaccins contre la COVID-19 n’étaient sur le marché que depuis quatre mois lorsque le conseil initial de les éviter pendant la grossesse a changé de 180 degrés et qu’ils ont été déclarés sûrs. Les effets indésirables potentiels pour la progéniture n’ont même pas été pris en compte.

Il est profondément contraire à l’éthique de donner un composé complètement nouveau aux femmes enceintes à grande échelle sans les protocoles stricts de la recherche clinique pour simplement voir ce qui se passe et ensuite prétendre que c’est de la science. Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé.

Interprétation incorrecte des données disponibles

Les données de sécurité sont largement basées sur des analyses de cohortes et des registres rétrospectifs et observationnels, tels que le registre des grossesses vaccinales COVID-19 V-safe du CDC. Les registres volontaires ne sont pas équivalents à des essais cliniques prospectifs bien conçus, car le suivi est incohérent et incomplet, sans normalisation ni systématisation et sans suivi des participants.

D’autres données proviennent d’études à court terme où les résultats sont déterminés dans des analyses post-hoc, avec peu ou pas de stratification de l’âge gestationnel au moment de la vaccination. Une vaste étude canadienne[v] publiée dans le Lancet a conclu que « les vaccins contre la COVID-19 ont un bon profil d’innocuité pendant la grossesse » avec un suivi de sept jours. Le statut des conflits d’intérêts dans ce document est notable. Les publications sont clairement biaisées pour parvenir aux conclusions d’affirmation de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pendant la grossesse, même lorsque les données de leur étude ne permettent pas de telles conclusions. La Medical Freedom Alliance (UKMFA) a publié sur son site Web des lettres ouvertes aux auteurs basés au Royaume-Uni de deux de ces études[vii] avec une critique de leurs conclusions. Les deux journaux ont été largement diffusés auprès du public.

La revue systématique et la méta-analyse de l’efficacité et des résultats périnataux de la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse[viii] ont été co-rédigées par l’actuel président du RCOG, qui a partagé ce titre avec les membres du RCOG : « La vaccination COVID-19 associée à une réduction de 15 % des morts à la naissance chez les femmes enceintes ». L’invite dans le message à « En savoir plus » ne concernait pas le document original pour que tout le monde examine et reconnaisse la méthodologie défectueuse, mais au Guardian propageant le même titre. Les travaux du professeur Norman Fenton (professeur de gestion de l’information sur les risques) sur « l’illusion statistique d’une meilleure issue de grossesse pour les femmes vaccinées » méritent d’être pris en compte pour une analyse complète des données disponibles[ix].

Actuellement, toute évaluation quantitative des risques d’événements indésirables pendant la grossesse est principalement entravée par le manque de dénominateurs fiables, ce qui empêche une interprétation précise des données existantes.

Shimabukuro et al ont publié leurs résultats préliminaires sur l’innocuité du vaccin à ARNm COVID-19 pendant la grossesse dans le NEJM à partir du registre V-safe[x], signalant un taux de fausse couche de 12,6% – conforme à la population générale. Ce chiffre était basé sur un dénominateur de 827 grossesses terminées. La conclusion était incorrecte car seulement 127 femmes avaient été vaccinées au cours du premier ou du deuxième trimestre, et donc, par définition, les 700 femmes restantes ne pouvaient pas avoir eu une perte de grossesse précoce.

Selon les données post-commercialisation de Pfizer, 42 086 événements indésirables ont été signalés au fabricant au cours des trois premiers mois du programme de vaccination. Parmi ceux-ci figuraient des rapports de 270 femmes enceintes. Seules 32 issues de grossesse ont été enregistrées. Cela aurait dû être, mais n’était en fait pas une étude avec un suivi dédié. Ces données ont été recueillies dans le cadre de la surveillance post-commercialisation et sont insuffisantes pour une analyse complète.

Par conséquent, il n’existe pas de statistiques fiables à l’heure actuelle – mais il existe des mécanismes plausibles de dommages potentiels et il existe des signaux de sécurité flagrants.

Mécanismes de préjudice potentiel