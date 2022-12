"C’est un acharnement contre les médecins" Entretiens avec les Dr Gregory Pamart, Olivier Soulier et Véronique Rogez

FranceSoir Publié le 24 décembre 2022 – 18:30

Depuis cet été, suite à des signalements effectués à la Sécurité sociale, des centaines de médecins ont été convoqués par leur Ordre qui leur reproche d'avoir traité les infections au Covid-19 à l'aide des traitements précoces comme l'ivermectine, médicaments pourtant sûrs et efficaces employés depuis plusieurs décennies. Nous sommes allées à la rencontre de trois médecins qui alertent depuis plus d'un an sur la dérive autoritaire à l'œuvre contre la liberté de prescription des médecins afin de comprendre les tenants et les aboutissants de ce que d'aucuns n'hésitent plus à qualifier aujourd'hui de « chasse aux sorcières ». Entretiens avec les Dr Grégory Pamart, Olivier Soulier et Véronique Rogez.