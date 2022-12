Google prêt à payer 390 millions de dollars pour arrêter les investigations sur son utilisation des données de géolocalisation

FranceSoir Publié le 01 décembre 2022 - 14:40

En 2018, à la suite de révélations publiées dans le média The Associated Press qui affirmaient que Google enregistre les mouvements de ses utilisateurs, y compris lorsque les paramètres de localisation ne sont pas activés, les procureurs généraux de 40 États américains ont ouvert une enquête autour de la manière dont le moteur de recherche recueille les données. Le géant du numérique a préféré verser 391,5 millions de dollars aux États en question dans le but de mettre fin aux investigations en cours.

Ce 23 novembre, invité sur le plateau de l'émission « Just The News, No Noise » de la chaîne du câble américain Real America’s Voice , le procureur général de la Caroline du Sud Alan Wilson est revenu sur l’accord amiable trouvé le 14 novembre entre le géant américain Google et plusieurs États américains : « Le plus important jamais conclu avec des procureurs généraux de plusieurs États autour de la protection des informations personnelles aux États-Unis ».