La transfusion de sang “vacciné” rejetée, une organisation suisse veut créer des banques de sang sans ARNm

FranceSoir Publié le 07 décembre 2022 - 11:20

Le rejet du vaccin anti-Covid prend une tout autre forme. “Horrifié” par le sang contenant un vaccin anti-Covid, George Della Dietra, un naturopathe suisse, a fondé Safe Blood Donation ( don de sang sain , Ndlr), une organisation à but non lucratif, dont l'objectif est de mettre en relation des demandeurs et donneurs de sang non vaccinés et constituer, à terme, une banque de sang sans ARNm. En Nouvelle-Zélande, des parents ont refusé que leur enfant malade reçoive du “sang de vacciné” et risquent de perdre la garde.