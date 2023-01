"En temps de guerre, l’information est une arme mais aussi une victime" Alexis Poulin

FranceSoir Publié le 25 janvier 2023 - 20:10

Journaliste, fondateur du site Le Monde Moderne et éditorialiste chez RT France avant la censure de ce média en mars 2022, Alexis Poulin dénonce dans cet “Entretien essentiel“ “ les applaudissements” par “ certaines parties de la presse française ” aux sanctions exécutées contre la chaîne d’information russe. La dernière en date : le gel, par le Trésor, des comptes bancaires et des flux entre la maison mère et la société de droit français. Les accusant de faire preuve de “ manipulation sémantique” en qualifiant RT France d’ “ armée de guerre”, le journaliste martèle que les collaborateurs de ce média “ sont des journalistes français, qui font un travail sur des sujets français.“ Mais “ malheureusement, les voix pacifistes sont écartées, moquées pour faire passer RT France pour un organe de propagande”, déplore M. Poulin. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d’une “ censure [qui] va faire date, car cela signifie que, derrière, toute la logique européiste qui se met en place est une logique de censure et de propagande”, affirme l'éditorialiste, qui met d'ores et déjà en garde qu' "il y aura des prochains sur la liste” , citant la chaine CNews et la question du renouvellement de ses fréquences TNT.