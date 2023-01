Vaccins ARNm : réglementation EMA et FDA concernant les produits de thérapie génique

Résumé

Les vaccins ARNm anti-Covid ne sont pas soumis aux études de biodistribution et d’ excrétion et ceci en fonction de la règlementation des agences de santé.

La règlementation européenne est très floue.

Un même produit peut-être classé ou non comme un produit génique selon qu’il est qualifié ou non de vaccin contre une maladie infectieuse.

Il peut dans ce dernier cas être exempté de ces études.

Cette réglementation n’est pas justifiée d’un point de vue scientifique ni éthique.