Au-delà de la dystopie : Un savant fou est-il sur le point de devenir le scientifique en chef de l’OMS ?

La journaliste d'investigation Whitney Webb a rejoint Kim Iversen sur « The Kim Iversen Show » pour discuter de la nomination de Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, comme prochain chef scientifique de l'Organisation mondiale de la santé.

Brenda Baletti – Le 5 février 2023

Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a nommé le Dr Jeremy Farrar comme nouveau responsable scientifique. M. Farrar quittera le 25 février son poste de directeur du Wellcome Trust , le plus grand bailleur de fonds de la recherche médicale au Royaume-Uni et l’un des plus importants au monde.

M. Farrar et le Wellcome Trust sont moins connus que d’autres géants mondiaux de la santé publique, tels que la Fondation Bill et Melinda Gates , et cela « au détriment des gens », a déclaré la journaliste d’investigation Whitney Webb à la journaliste Kim Iversen lors d’un récent épisode de « The Kim Iversen Show » :

« Si ce qui est essentiellement un coup de force de l’Organisation mondiale de la santé entre en vigueur, alors Jeremy Farrar aura essentiellement l’autorité totale pour imposer aux États membres les réponses médicales qu’ils devraient mettre en œuvre en cas de nouvelle pandémie. »