La criminalité de Pfizer révélée: La princesse royale de Thaïlande dans le coma après avoir reçu le rappel du vaccin Covid de Pfizer Covid

Dr Sucharit Bhakdi, Michel Chossudovsky , Redacted – Le 4 février 2023

« Le 15 décembre, environ trois semaines après sa troisième injection de rappel Pfizer, la princesse Bajrakitiyabha Narendira Debyavati s’est effondrée en raison de problèmes cardiaques et est tombée dans le coma.

« La fille aînée du roi de Thaïlande, âgée de 44 ans et probable héritière du trône, était en excellente santé avant d’être vaccinée et de s’effondrer en entraînant ses chiens. »

Les médias ont semblé se désintéresser de l’affaire après une mise à jour le 9 janvier dans laquelle il était indiqué que la princesse restait dans le coma et que, selon le palais, elle souffrait désormais d’une « arythmie cardiaque sévère résultant d’une inflammation consécutive à une infection à mycoplasme ».

Un porte-parole du gouvernement thaïlandais a déclaré cette semaine au professeur Sucharit Bhakdi que son pays pourrait bientôt devenir le premier au monde à annuler et rendre nuls ses contrats avec le géant pharmaceutique Pfizer et pourrait poursuivre le fabricant de vaccins en dommages et intérêts.

Les propagandistes dans les médias se sont lancés dans une course effrénée pour tenter de discréditer ces nouvelles, et pour affirmer qu’il n’y a « aucune preuve » d’un lien entre le vaccin et la maladie soudaine de la princesse (sans mentionner qu’il n’y a pas non plus de preuve disculpant le vaccin).









