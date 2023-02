Roumanie : les médecins sont choqués. Épidémie de thrombose, d’accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques

Le 31 janvier 2023 – national.ro

Le nombre de tumeurs, de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux a augmenté de manière alarmante en Roumanie, et la thrombose est déjà devenue monnaie courante dans les hôpitaux. Le Dr Oana Secară nous dit que bien que cela ne soit pas encore officiellement reconnu, il existe un lien de causalité clair avec la vaccination anti-Covid. L’ARN messager apprend au corps à s’attaquer lui-même, affirment les médecins, qui demandent aux autorités un dépistage de la population vaccinée, dans une tentative désespérée de sauver la vie des gens.

La technologie de l’ARN messager est désastreuse parce qu’elle apprend au corps à s’attaquer lui-même, explique le Dr Oana Secară. Cela montre que les effets indésirables du vaccin Covid ont conduit à une augmentation incroyable du nombre de tumeurs, de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de thromboses, et que l’on ne sait pas si ce processus s’arrêtera ou quels facteurs le prolongent ou peuvent l’arrêter. « Malheureusement, les médecins ne peuvent pas traiter la cause, car déjà la cause est hors de contrôle, ils traitent l’effet et tentent de contrer le manque d’oxygène apparu dans les tissus affectés. Donc, la cause, c’est-à-dire l’autoattacle sur l’endothélium vasculaire, demeure.

Les traitements doivent être effectués avant que l’ischémie aiguë ne survienne. Cette population qui a reçu le produit d’ARN messager doit être surveillée très attentivement et tous les changements qui se produisent au fil du temps doivent être suivis. Il devrait y avoir une sorte de dépistage chez toutes les personnes vaccinées, qui le veulent bien sûr, voir s’il y a ces changements ou développements dans une direction dangereuse. Nous parlons d’examens médicaux réguliers et progressifs. Et peut-être que nous serions en mesure d’identifier au moins certaines des personnes qui développent de telles pathologies », a déclaré le Dr Oana Secară. Le médecin souligne que dans tous les hôpitaux, il y a des personnes souffrant d’effets indésirables du vaccin anti-Covid, mais personne n’en parle, bien que le pourcentage soit supérieur à 50%, avec des degrés de gravité variables.

Analyses spécifiques

Au moment où nous parlons de prévention des phénomènes vasculaires, d’obstruction, de formation de thrombus, d’infarctus de certains territoires, il est bon d’utiliser la gamme naturelle, évidemment, avec des indications médicales, affirment les spécialistes. Il y a des analyses spécifiques qui sont faites, mais sans ordonnance du médecin de famille ou du médecin spécialiste, les coûts, qui sont élevés, seront à la charge du patient. « Bien sûr, les problèmes pourraient être subcliniques et ne pas être détectés lors des analyses, mais apparaître, à un moment donné, dans leurs manifestations graves. Les patients ont droit à des évaluations régulières, réglées par les compagnies d’assurance, mais ils n’ont pas cette information sur ce que les cardiologues, les neurologues, examinent lorsqu’il s’agit d’une personne à risque.

Et les médecins de famille pourraient recommander ces examens, mais sans soupçon, sans raison, ils ne peuvent pas le faire. Théoriquement, ils peuvent invoquer les effets indésirables du vaccin, mais fondamentalement, cela dépend beaucoup de la façon dont ils voient l’ensemble du contexte et cela dépend de la façon dont la communauté médicale aborde cet aspect », explique le Dr Oana Secară. Selon elle, de nombreux médecins ne font pas le lien avec le vaccin, soit ils refusent d’accepter, soit ils ne se posent pas la question. « Je pense qu’il y a aussi une phase de déni, non seulement dans la population générale, mais aussi dans le personnel médical qui a été vacciné, parce que, psychologiquement, ils se sentent menacés. Mais l’état de déni ne vous aide pas. Il faut se mobiliser et faire quelque chose. Par exemple, augmenter l’immunocompétence, pour pouvoir aider le corps à compenser par des préparations. Cela dépend de l’endroit où se trouve le problème. Tant que ces choses ne sont pas étudiées, aucune solution ne peut être trouvée », a déclaré le Dr Oana Secară.

« Donc toujours vacciné »

Dans les services de soins intensifs des hôpitaux, lorsqu’un patient atteint d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral est amené, la question posée est de savoir s’il est vacciné. « Un ... Donc encore vaccinés ! » disent les médecins. Le nombre de personnes qui ont développé une thrombose, des tumeurs, des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques a atteint un niveau sans précédent. « Dans mon voisinage immédiat, j’ai au moins 4 personnes, âgées d’environ 50 ans, sans facteurs de risque, qui ont été diagnostiquées avec des formes de néoplasme, très agressives, soudainement installées et arrivées tout aussi soudainement à un stade avancé. L’une d’elles est également décédée. Quant à la diminution de la capacité du système immunitaire à s’opposer à diverses infections, c’est àl’ordre du jour. Presque toutes les personnes vaccinées que je connais de mon activité professionnelle et de mon cercle d’amis ont des signes de diminution de l’immunocompétence », a déclaré le Dr Oana Secară.