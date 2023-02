Un scientifique déclare à RFK Jr. que la médecine « militariste » est liée à un excès de décès, en particulier chez les pauvres et les handicapés.

Denis Rancourt et Robert F. Kennedy Jr – Le 14 février 2023

Selon Denis Rancourt, docteur en médecine, chercheur sur la mortalité toutes causes confondues et responsable scientifique pendant 23 ans à l'Université d'Ottawa (Canada), les contre-mesures de la COVID-19, telles que le confinement et la distanciation sociale, ont joué un rôle essentiel dans l'augmentation de la surmortalité depuis le début de la pandémie.

L’affirmation selon laquelle le virus COVID-19 était en grande partie responsable de la surmortalité pendant la pandémie n’est pas étayée par des analyses statistiques, selon Denis Rancourt, Ph.D. , chercheur sur la mortalité toutes causes confondues et ancien professeur de physique et scientifique principal pendant 23 ans à l’Université d’Ottawa au Canada.

Lors d’un épisode de « RFK Jr. The Defender Podcast », M. Rancourt a dit à Robert F. Kennedy, Jr, président et avocat principal du contentieux de la Children’s Health Defense, que les chiffres suggèrent que les contre-mesures COVID-19 – telles que les confinements et la distanciation sociale – imposées par les gouvernements et les responsables de la santé publique ont contribué de manière déterminante à l’augmentation des décès excessifs depuis 2020, date du début de la pandémie.

M. Rancourt – auteur de plus de 100 articles de journaux évalués par des pairs – a déclaré que si le virus COVID-19 avait une « certaine propriété » qui était la plus responsable de la mort pendant la propagation du virus, alors cette idée devrait se refléter dans le taux de décès pendant cette période.

« Mais en fait, a-t-il dit à M. Kennedy, ce n’est pas ce qui se passait en termes de nombre de décès. »

https://www.mondialisation.ca/un-scientifique-declare-a-rfk-jr-que-la-medecine-militariste-est-liee-a-un-exces-de-deces-en-particulier-chez-les-pauvres-et-les-handicapes/5675025