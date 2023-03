La légende du Vaccin. Il n’y a pas de suivi des accidents liés aux vaccins et la vérité est soigneusement occultée

Jean-Yves Jézéquel – Le 15 mars 2023 – mondialsiation.ca

Quatrième volet de cinq articles

5 – Il n’y a pas de suivi des accidents liés aux vaccins et la vérité est soigneusement occultée

Actuellement, l’industrie pharmaceutique s’est développée pour assurer la vaccination de masse des populations du monde entier. Cette industrie est lucrative et sans risque, puisqu’elle est totalement financée par les gouvernements, l’argent public, et que les laboratoires qui se partagent le gâteau, sont protégées par des brevets supervisés par les Etats, et par une réglementation incompréhensible au commun des mortels. Cette industrie luxuriante appartient majoritairement à BlackRock/Vanguard essentiellement, de plus ces trusts financiers sont entre les mains de quelques-uns qui ainsi sont les propriétaires de la Planète entière, ou en voie de le devenir très prochainement et vont jusqu’à contrôler nos vies en étant à l’origine des décisions autoritaires prises en faveur des vaccins, au mépris de tout ce que nous apprend l’Histoire et grâce à la toute-puissance de l’argent ou des intérêts financiers largement au-dessus d’un quelconque souci du bien commun et de la santé publique. (Cf., articles du même auteur sur le sujet dans mondialisation.ca du 25 octobre 2022 au 30 octobre 2022)

C’est pourquoi, au sein des autorités sanitaires responsables de la santé publique, personne ne se soucie actuellement des risques réels que nous faisons courir à nos enfants en les vaccinant. S’ils tombent malades, juste après la vaccination, on vous expliquera qu’on ne peut pas démontrer le lien existant entre le vaccin et la maladie, ni entre le vaccin et la mort éventuelle de votre enfant ! Ce lien n’existe donc pas et ce genre de malheur toujours possible est dû à une pure coïncidence !

Ces cas arrivent tous les ans à des milliers de parents. Un enfant se fait vacciner. Dans les heures qui suivent, de graves réactions se manifestent allant des maux de tête aux vomissements, des éruptions d’eczéma, d’hyperactivité, des perturbations du sommeil et un peu plus tard une maladie auto-immune incurable, puis éventuellement la mort.