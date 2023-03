​​​​​​​« Les apprentis sorciers stoppés dans leur folie »1

Dr Nicole Delépine – mondialisation.ca – Le 15 mars 2023

Merci à notre collègue et amie, Alexandra Henrion Caude pour « les apprentis sorciers » et plus encore son long combat depuis trois années contre la plandémie covid19, faisant suite à ses prises de position courageuses et nécessaires sur les dérives de la pseudo bioéthique (et très isolées) qui permet maintenant d’« avorter » un bébé viable si la mère présente des difficultés psychiques. 2

Petit retour en arrière, je ne connaissais pas le Pr Henrion-Caude en début 2020, mais l’ai découverte avec bonheur en cherchant comment dénoncer certains éléments de la loi dite de bioéthique 3 qui devait se discuter à l’Assemblée nationale fin juillet 2020 (et votée définitivement en août 2021, évidemment en période de congés et dans un étrange silence médiatique et médical… Car évidemment quoi de moins important que de décider d’autoriser l’avortement ou appelé tel jusqu’à neuf mois (intitulé infanticide jusqu’au nouveau Code pénal qui a supprimé cette incrimination spécifique remplacée par le meurtre sur un mineur de moins de 15 ans)4 ou la fabrication de chimères homme — chèvre ou homme-lapin, etc..

Quelle joie ce fut pour moi de rencontrer par ses articles et vidéos une spécialiste du domaine qui osait dire les choses, combattre les dérives, expliciter, permettre d’en débattre enfin………

Elle avait tiré l’alarme en 2019