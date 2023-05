Les avocats de la colère

by GRAIN & Colectivo por la Autonomía | 4 May 2023 Land

« L’année prochaine, ce petit verger sera absorbé par une grande Compagnie, car le fermier, étranglé par ses dettes, aura dû abandonner. Ce vignoble appartiendra à la banque. Seuls les grands propriétaires peuvent survivre, car ils possèdent en même temps les fabriques de conserves... Les hommes qui ont donné de nouveaux fruits au monde sont incapables de créer un système grâce auquel ces fruits pourront être mangés [...]. Dans l’âme des gens, les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines ».

Voilà ce qu'écrivait John Steinbeck lorsqu'est devenue visible, pour la première fois peut-être, la dévastation colossale provoquée par l'agro-industrie capitaliste, l'expulsion qui s'est ensuivie de familles paysannes du Midwest américain et leur arrivée en Californie dans les années 30[1]. S'il écrivait aujourd'hui, Steinbeck remplacerait peut-être les raisins par des avocats. En effet, le modèle de production de ces derniers implique une recrudescence inédite de l'agro-industrie, une recrudescence principalement fondée sur la déforestation et la surexploitation de l'eau, sur l'éradication des modes d'agriculture et l'expulsion de communautés entières.