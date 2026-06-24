La Roumanie et la Slovaquie sollicitent le feu vert de l'UE pour un abattage massif d'ours

Les ministres européens de l'Agriculture ont largement soutenu cette demande

Florent Servia EURACTIV.com Le 24 juin 2026





Bucarest et Bratislava mènent une campagne visant à assouplir le statut de protection des ours bruns, dont la prolifération, selon elles, représente un danger croissant pour les citoyens et a donné lieu à plusieurs attaques mortelles. Elles affirment que la législation européenne en matière de protection de la nature contribue à ce problème.

Les deux pays s’appuient sur une statistique éloquente pour étayer leur position : plus de la moitié des ours bruns d’Europe se trouvent sur leur territoire : 11 500 en Roumanie et au moins 2 500 en Slovaquie. Ils estiment que 4 000 et 800 animaux, respectivement, représenteraient un « niveau de population optimal tant du point de vue écologique que de la sécurité publique ».

À l’instar d’une récente campagne qui a vu les populations de loups en pleine expansion redevenir la cible des fusils des chasseurs, la Roumanie et la Slovaquie – soutenues par la Croatie, la Tchéquie et la Finlande – ont appelé l’UE à reconsidérer le statut de « protection stricte » dont bénéficient les ours bruns depuis 1992 en vertu de la directive Habitats de l’UE.

Leurs arguments – soutenus par la Croatie, la République tchèque et la Finlande – ont été exposés dans une prise de position diffusée en amont d’un sommet des ministres de l’Agriculture qui s’est tenu à Luxembourg le 22 juin.

« Le nombre d’attaques contre nos concitoyens, le nombre de morts, de blessés et de dégâts également », a déclaré lundi Vladimír Vnuk, secrétaire d’État au ministère slovaque de l’Agriculture, lors d’un échange. « Pour les habitants des zones rurales, ce n’est plus un sujet de débat ; c’est une question de sécurité au quotidien : les familles oseront-elles encore aller se promener dans les bois ? »





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