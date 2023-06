Montrons du doigt les pollueurs de l’info

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 15 juin 2023 - 19:30

ÉDITO - Et si on appliquait le principe du “pollueur-payeur” à l’information ?

“ Ne touche pas ça !” Combien de fois un parent a dit à son enfant de ne pas toucher tel objet, parce que c'est dangereux ou bien parce que “ c’est sale !” , afin d’éviter que leur progéniture ne prenne des risques ou ne se salisse ? Eh bien, désormais, il en est de même du traitement de l’information.

Les Français se détournent des médias et des journalistes parce qu’ils deviennent toxiques et polluent leur vie de tous les jours. C'est une pollution lancinante, comme un nuage de fumée omniprésent qui embrume et étouffe au quotidien.

Sources biaisées, raccourcis, messages martelés, manipulations de symboles, story-telling et polémiques stériles : au lieu d’agir comme un simple médiateur entre l’événement et le public, tout est utilisé pour piéger l’attention, détourner les débats des vrais enjeux, dénaturer un sujet, voire faire peur. Même la science peut être instrumentalisée pour plonger l’auditoire dans la confusion.

Pour ce qui est de “la malbouffe”, nous avons McDonald’s, Quick, KFC et compagnie. Mais il reste encore beaucoup de bonnes tables, bien heureusement, dans notre pays. En matière de “malinformation”, c’est une autre histoire. Si nous avons BFMTV, LCI, CNEWS et consorts, il n’y a plus que des gâte-sauces au sein des médias mainstream, y compris dans le giron du service de l’audiovisuel public.

