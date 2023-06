Les armes nucléaires américaines en Europe: un moyen de pression sur la Russie?

Olivier Renault – mondialisation.ca – Le 14 juin 2023

Les Etats-Unis jouent avec le feu en ayant déployé secrètement environ 150 ogives nucléaires dans plusieurs pays. La Russie a tenu à revenir sur cette grave information en réfutant les accusations venant de l’Occident de vouloir provoquer une course à l’arme nucléaire, en dénonçant, ainsi une inversion accusatoire qui donne le feu vert aux Etats-Unis et à ses alliés pour dispatcher, non légalement, sans le respect des traités internationaux, des armes nucléaires dans de nombreux pays.

Washington a déployé secrètement environ 150 ogives nucléaires. Observateur Continental a rapporté l’affirmation de Alicia Sanders-Zakre, coordinatrice des politiques et de la recherche à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), qui a annoncé que Washington avait déployé secrètement environ 150 ogives nucléaires en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Türkiye.

«Bien qu’il n’y ait ni confirmation ni démenti officiels, nous savons qu’il y a des armes nucléaires déployées dans cinq pays d’Europe et d’Asie au sein des bases aériennes américaines», a affirmé Alicia Sanders-Zakre sans préciser quand ces armes ont été déployées. Observateur Continental a rajouté, par ailleurs, que «la coordinatrice du programme ICAN, Susie Snyder, a indiqué que les responsables allemands ont reconnu l’existence de ces armes, décrivant «la question de la garantie de la transparence dans le domaine des arsenaux nucléaires comme un problème sérieux». «L’ICAN est extrêmement préoccupée par le déploiement de ce type d’armes dans n’importe quel pays européen, car de telles actions augmentent le risque de guerre nucléaire», a-t-elle stipulé.

La Russie considère les actions des Etats-Unis comme dangereuses. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a commenté les actions américaines dans le domaine des armes nucléaires. Elle a noté les déclarations d’Alicia Sandres-Zakre, en particulier le déploiement de plus de 100 ogives nucléaires américaines dans cinq pays européens. Elle signale que de telles actions déstabilisent les systèmes de sécurité européens et mondiaux et qu’elles durent depuis plusieurs décennies.

