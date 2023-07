Pollinis : stopper l'extinction des abeilles et pollinisateurs – une victoire historique

Le 12 juillet 2023

Nous venons d’obtenir une première victoire historique face aux multinationales de l’agrochimie et à l’État français, dans le procès « Justice pour le vivant » que POLLINIS et 4 ONG mènent pour forcer les dirigeants à retirer les pesticides toxiques qui saturent l’environnement et déciment les pollinisateurs :



>> Jeudi 29 juin, les juges du Tribunal administratif de Paris ont reconnu la responsabilité de l’État dans l’effondrement de la biodiversité , après plusieurs décennies d’épandage intensif de produits toxiques pour la biodiversité, et de contamination généralisée de l’eau, des sols et de l’air par leurs résidus.



L’étape décisive d’un combat de longue haleine pour empêcher l’industrie des pesticides d’exterminer les insectes essentiels aux écosystèmes, et de détériorer la nature dont dépend la vie humaine, animale et végétale.



Justice pour le vivant. Face au déclin dramatique de près de 80 % des populations d’insectes volants ces 30 dernières années en Europe , et à la disparition dans leur sillage de 60 % des oiseaux des champs, POLLINIS a lancé en 2022 un procès salutaire face à l’État français , avec les associations Notre Affaire à Tous, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et l’ASPAS.

Notre but : obliger les dirigeants à réviser les procédures défectueuses d’évaluations de la toxicité des pesticides , qui laissent Bayer-Monsanto, BASF, et tous les immenses producteurs de pesticides, commercialiser des centaines de substances extrêmement nocives pour le vivant ; et obtenir la réévaluation des près de 3 000 pesticides autorisés en France sur la base de nouveaux protocoles mis à jour et drastiquement renforcés.

Car il est ahurissant que les procédures d’homologation des pesticides – dont de nombreuses études scientifiques pointent les failles – soient encore en vigueur au moment où 40 % des espèces d’insectes sont en danger d’extinction !

ugement historique en faveur de la biodiversité. Après plusieurs mois de bras de fer intensif face à l’État et à Phyteis , à coups d’ études scientifiques et de textes de loi , et après près d’un mois de délibération, les juges administratifs ont acté une victoire historique pour le vivant .

Pour la première fois, grâce à votre engagement à nos côtés et à l’action acharnée de votre association, la Justice a reconnu l’État coupable de l’effondrement de la biodiversité, et établit un lien de responsabilité directe entre les protocoles actuels d’évaluation des risques des pesticides et ce déclin dramatique.

Une décision salutaire qui ordonne à nos institutions de réduire radicalement la consommation de pesticides sur tout le territoire national, conformément aux objectifs des plans Ecophyto, et de protéger les eaux souterraines massivement polluées par leurs résidus. Mais cette victoire inédite n’est qu’une première étape pour les abeilles et les pollinisateurs : désormais nous allons tout faire pour obliger l’État à agir

Le combat continue. Pour mettre un coup d’arrêt aux pesticides les plus toxiques, et protéger au plus vite les écosystèmes contaminés, nous devons poursuivre la lutte sans attendre. Car contrairement à nos demandes et aux préconisations de la rapporteure publique , le tribunal n’a pas exigé de l’État la révision des méthodes d’évaluation de la toxicité des pesticides.

La raison ? Selon les juges administratifs, il ne peut être établi avec certitude qu’une meilleure évaluation des risques empêcherait la mise sur le marché de nouvelles substances toxiques pour le vivant... Un raisonnement absurde, contre lequel notre équipe prépare déjà tous les recours possibles.

Nous allons attaquer au plus vite cette décision devant la Cour administrative d’appel de Paris, et former un nouveau pourvoi devant le Conseil d’État pour obtenir la mise en œuvre de la réduction des pesticides actée par les juges.

Dans les prochains jours, POLLINIS va interpeller les ministres de l’Agriculture, de la Santé et de la Transition écologique, pour qu’ils adoptent immédiatement les mesures indispensables à la sauvegarde du vivant qu’appelle la décision de Justice. Et notre équipe va déposer dans les mains des autorités sanitaires toutes les solutions favorables aux insectes pollinisateurs et rapidement déployables , sur lesquelles POLLINIS travaille d’arrache-pied depuis maintenant plus de 10 ans.



Votre soutien est indispensable. Mais pour financer ce combat à venir pour les abeilles et les pollinisateurs, et pour tenir bon face aux puissants lobbys et avocats des firmes, qui ont gros à perdre si leurs lucratifs pesticides tueurs d’abeilles venaient à être retirés du marché, nous allons avoir besoin d’un maximum de soutien.



SVP, faites un don à POLLINIS pour permettre à notre équipe d’aller jusqu’au Conseil d’État pour ne laisser aucune chance aux lobbys, et nous aider à poursuivre la lutte contre les pesticides avec les leviers du droit et de la science. POLLINIS ne peut compter que sur vous pour mener cette lutte vitale pour la protection du vivant et pour une agriculture respectueuse des pollinisateurs

Ensemble, nous avons toutes les chances de notre côté. Car le constat des juges est on ne peut plus clair : les pesticides massacrent la diversité et la beauté du monde vivant. Et l’État doit dès maintenant s’atteler à enrayer son extinction. Sous peine d’une catastrophe pour les fragiles chaînes alimentaires et les écosystèmes, dont nous dépendons tous.



Un grand merci d’avance pour votre soutien indispensable, qui nous permettra de continuer avec courage et détermination la lutte pour la survie des abeilles et des générations futures.



Bien cordialement,