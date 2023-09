L'accaparement de l'eau par l'industrie agroalimentaire assoiffe les communautés locales

GRAIN | 26 Sep 2023 Terres

Dans le monde entier, des gestionnaires de fonds de pension, des sociétés de capital-investissement et d'autres acteurs financiers prennent des initiatives agressives pour s'emparer de terres offrant un accès à l'eau pour l'irrigation. Leur stratégie consiste à pomper autant d'eau que possible et aussi vite que possible pour des productions agricoles comme les fruits et les fruits à coque, qui permettent de bénéficier de prix élevés sur les marchés d'exportation. Ces entreprises ciblent des régions où l'eau est déjà rare et à l'origine de conflits, et où le type d'agriculture gourmande en eau visé par les entreprises a peu de chances de durer au-delà de quelques décennies, comme le montrent les exemples du Chili, du Mexique, du Maroc, du Pérou, de l'Espagne et des États-Unis.

En 2023, l'autorité des Nations Unies en charge de l'eau a prévenu qu'une crise mondiale de l'eau était imminente. Pour de nombreuses communautés, cette crise est déjà là, entraînant des pénuries d'eau qui affectent plus d'un tiers de la population mondiale, et de nombreuses autres font face à des inondations dévastatrices causées par le changement climatique. Selon l'ONU, cette situation devrait s'aggraver considérablement au cours des années qui viennent, et ouvrir la voie à une multiplication des conflits[1].

Ces nouvelles « guerres de l'eau » concernent essentiellement le secteur agricole. L'agriculture représente environ 70 % de la consommation mondiale d'eau, et bon nombre des principales zones agricoles du monde manquent d'eau, sous la pression de l'épuisement des aquifères et des sécheresses exacerbées par le changement climatique et la déforestation[2]. La plupart des conflits actuels sur l'eau, et ceux à venir, opposent les intérêts de l'agro-industrie à ceux des petits producteurs et productrices alimentaires, des communautés locales et même des zones urbaines.

