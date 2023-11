Les assureurs américains deviennent complotistes/ La SURMORTALITE des jeunes en 2023 met à mal le secteur

Publié le 7 novembre 2023 par pgibertie

Les dirigeants et les actuaires de l’assurance-vie estiment que les chiffres sont alarmants et pourraient continuer de peser sur les bénéfices et d’augmenter les sinistres en cas de décès dans les années à venir.La surmortalité est la différence entre le nombre total de décès sur une période donnée et le nombre auquel on aurait pu s’attendre. Il était naturellement prévu que ces chiffres augmenteraient pendant la pandémie, mais certaines industries et autorités sanitaires craignent que les taux n’aient pas beaucoup diminué à mesure que les taux d’infection au COVID ont diminué.

Par exemple, les taux de mortalité des jeunes adultes ont augmenté de plus de 20 % en 2023, selon le CDC. Les données sur les causes de décès montrent une mortalité cardiaque accrue à tous les âges. Et même si les causes liées au COVID ont diminué en 2022, d’autres ont augmenté, notamment les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, les maladies rénales et hépatiques.

Ce qui est le plus troublant pour les assureurs, ce sont les données du CDC publiées en août qui montrent que les Américains, entre janvier et mai 2023, continuaient de mourir à des taux anormalement élevés alors que la pandémie était terminée depuis longtemps. Les taux de mortalité étaient 25 % plus élevés que la normale chez les 15 à 19 ans et 20 % plus élevés chez les 45 ans considérés dans la fleur de l’âge.

