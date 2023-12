Des images de la NASA montrent une éruption solaire « étonnante » qui a provoqué des interférences radio sur Terre

Un éclair enflammé sur la surface du soleil à 93 m de distance était une éruption de classe X de la plus haute intensité, susceptible d'affecter les communications radio.

Richard Luscombe à Miami @richlusc ven. 15 décembre 2023

https://www.theguardian.com/science/2023/dec/15/nasa-solar-flare-images-radio-interference

La Nasa a publié des images de ce qu'elle dit être l'éruption solaire la plus puissante depuis six ans, un éclair enflammé sur la surface du soleil à 93 millions de kilomètres de distance qui a interrompu certaines communications radio sur Terre pendant une courte période jeudi.

L’agence a capturé des images aux couleurs vives du phénomène connu sous le nom d’éjection de masse coronale (CME) depuis son observatoire de la dynamique solaire, un vaisseau spatial lancé en 2010 qui surveille en permanence l’activité du soleil.

Il s'agissait, selon la Nasa, d'une éruption de classe X de la plus haute intensité, susceptible d'affecter les communications radio, les réseaux électriques, les signaux de navigation et de présenter des risques pour les vaisseaux spatiaux et les astronautes.

L’explosion d’énergie de jeudi a provoqué environ deux heures d’interférences radio dans certaines régions des États-Unis et ailleurs pendant la journée. Le centre de prévision météorologique spatiale de la National Oceanic and Atmospheric and Administration l’a qualifié d’« événement incroyable… probablement l’un des plus grands événements radio solaires jamais enregistrés ».

Le centre a déclaré que son impact sur les communications radio s'était fait sentir jeudi entre midi et 14 heures , et que ses scientifiques analysaient d'autres effets du CME "situé à l'extrême nord-ouest du soleil".

Il s'agit de l'éruption solaire la plus forte enregistrée depuis le 10 septembre 2017, a indiqué le centre, et de loin la plus puissante du cycle solaire actuel.

La plupart des éruptions solaires de classe X qui touchent la Terre sont classées entre un et neuf, l'événement de jeudi étant classé X8.