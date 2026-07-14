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La capacité thermique de l'atmosphère tout entière équivaut à celle des 3,5 premiers mètres des océans. Sous cette surface se trouve le véritable réservoir thermique de la Terre. La Terre est une planète d'eau ; les océans en recouvrent 71 % de la surface, avec une profondeur moyenne de 3,7 kilomètres (2,3 miles). Les courants océaniques mondiaux transportent les eaux chaudes des zones tropicales vers l'hémisphère nord, avant qu'elles ne reviennent au terme d'un cycle de 1 000 ans.

Sans ces courants, l'Europe du Nord serait une étendue glacée et désolée, à l'instar du Groenland. L'échelle du phénomène est colossale : les eaux chaudes datant de la période chaude romaine (240 av. J.-C. – 400 apr. J.-C.) remontent encore aujourd'hui vers les latitudes moyennes. En comparaison, l'atmosphère n'est qu'une enveloppe gazeuse qui ne retient pratiquement aucune énergie thermique, ne contient qu'une infime fraction du carbone planétaire et dépend largement de la dynamique océanique. Les profondeurs du Pacifique sont si vastes qu'elles ne reçoivent que maintenant les eaux froides issues du Petit Âge glaciaire. Nous ne partons pas de zéro ; nous sommes à mi-parcours d'un cycle au sein d'une machine à remonter le temps vieille de 4,6 milliards d'années.

Nous avons également réinventé la notion de « climat ». Jadis, ce terme désignait les conditions météorologiques locales, celles des rouges-gorges et des moineaux ; aujourd'hui, c'est une abstraction idéologique mondiale. Nous avons perdu notre émerveillement face au monde naturel. Nous comptabilisons le CO₂ en parties par million tout en ignorant le verdissement du Sahel, pourtant confirmé par satellite. Il est temps de délaisser les brises légères et les vents du large pour chercher des réponses dans les profondeurs océaniques. Posez-vous la question : le réchauffement de 1,4 °C observé depuis 1850 constitue-t-il réellement une crise sans précédent ?