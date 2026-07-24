Espagne : incendies et projets photovoltaïques

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Prenons le dernier cas en date — et je souhaite que ce soit le dernier... Juanma Moreno ne s'exprime plus en tenant une petite bouteille à la main pour conseiller aux gens de s'hydrater face au changement climatique — ce changement climatique virulent, désormais « intelligent » — qui, comme je le disais, ravage des terres pourtant désignées au Journal officiel (BOE) comme étant d'utilité publique pour des installations photovoltaïques. Un incendie a été stabilisé à Cerro de Andévalos ; c'est arrivé aujourd'hui même. Cela se passe à Huelva, sur la commune de Huelva ; les habitants de Villanueva de las Cruces peuvent désormais regagner leur domicile.

Je vois immédiatement l'information et je me dis : « Je vais vérifier le BOE ». La résolution date du 3 juin 2026 ; ils ont agi dans la précipitation, à toute vitesse. Ils ne prennent même pas la peine de dissimuler la manœuvre : la planification datait d'avant, mais les conséquences restent les mêmes. Il y avait une autorisation administrative préalable pour l'installation photovoltaïque « Puebla 3 » — où cela ? À Cerro de Andévalos, à Huelva. Comme je l'ai expliqué en introduction, une façon de savoir où se déclarera le prochain incendie consiste à consulter le BOE, à examiner les projets de centrales photovoltaïques publiés, puis à constater — d'un point de vue mathématique, par une correspondance biunivoque — qu'ils coïncident avec les incendies qui surviendront plus tard, ou qui ont déjà eu lieu.

Concernant Guadalajara : nous suivons avec la plus grande attention l'évolution de l'incendie qui a déjà ravagé plus de 13 000 hectares. C'est la situation à Guadalajara ; il faut noter que le projet de macro-centrale solaire de 275 hectares — qui touche onze communes de la province — franchit une nouvelle étape. Rappelons qu'un incendie a également eu lieu à Saragosse.

L'incendie de Saragosse a été stabilisé, tandis qu'à Guadalajara, la situation évolue selon des prévisions plus favorables. Certes, la situation a été stabilisée, mais un incendie majeur a eu lieu près d'Asin, à Saragosse — précisément l'une des zones et communes touchées par le feu. Or, des projets de parcs d'énergies renouvelables y avaient été envisagés et proposés ; la région des « Cinq Villages » (Cinco Villas), qui a brûlé, a curieusement suscité l'intérêt de plusieurs entreprises en raison de ses conditions géographiques et de son ensoleillement. Il s'agit de mégaprojets pour la région.

Voici exactement la liste des communes incendiées. Le BOE (Journal officiel de l'État espagnol) avait même classé deux communes d'Almería comme zones d'utilité publique pour l'installation de panneaux solaires, trois jours seulement avant qu'elles ne prennent feu. La commune de Los Gallardos figurait également dans ce bulletin officiel.

Et alors ? Depuis le 25 avril, ils font preuve d'un peu plus de maladresse dans leurs mensonges ; ils ont pris un peu de retard. Ils avaient déjà publié, dès avril 2023, l'autorisation administrative préalable pour l'installation photovoltaïque d'une capacité potentielle de 89 000 mégawatts à Rambla.

Vous voyez bien comment, dans certaines communautés autonomes, c'est le Parti populaire qui gouverne, et dans d'autres, le Parti socialiste ? Peu importe qu'il s'agisse de Podemos ou de VOX : le projet est soutenu par le gouvernement, avec, derrière Sánchez, la Commission européenne et Ursula von der Leyen. Vous avez vu les informations, vous avez vu les publications au BOE et vous avez vu les incendies. Ou bien vous avez vu les incendies et vous avez vu les publications au BOE.

C'est évident. C'est une honte, n'est-ce pas ? Certains diront : « Et que faire ? » Eh bien, au moins le dénoncer. C'est ce que je fais ici. Ne vous taisez pas. Parlez aux gens. Même si ce n'est que pour une demi-seconde. C'est une honte. Ces incendies étaient prévisibles, et voilà la preuve : la capture d'écran du BOE. Et celui-là aussi. Celui d'Almería. Et celui de Huelva, à Cerro de Andévalo. Et celui de Saragosse. Et celui de Guadalajara. Sans parler de tous ceux à venir. Ainsi que l'épisode de la DANA à Valence, qui a ouvert les vannes. La preuve, c'est BOE, feu, feu, BOE, BOE, feu, feu, BOE.