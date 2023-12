La Commission du Codex Alimentarius adopte la norme Zilpaterol

30 novembre 2023 - Scott Tips

Conseils Siège de la FAO, Rome, Italie 28 novembre 2023

Après avoir mené une bataille de plusieurs années dans le monde entier contre le médicament vétérinaire toxique, le chlorhydrate de zilpatérol, tant au niveau de la Commission du Codex Alimentarius que des comités (2016, 2018, 2021, 2022), la Fédération nationale de la santé (NHF) est finalement parvenue au bout. du chemin aujourd'hui lorsque, malgré les objections de la NHF et de nombreux États membres du Codex, la Commission a voté 88 voix pour, 49 voix contre, 11 abstentions, en faveur de l'adoption de ce médicament toxique. Il a fallu tout l'après-midi de mardi, au siège de la FAO à Rome, en Italie, pour parvenir à une conclusion.

N'oubliez pas que le zilpatérol est un médicament vétérinaire spécial de type stéroïde de Merck destiné aux bovins, aux porcs et à la volaille, ce qui les pousse anormalement à produire plus de muscle et moins de graisse. Cela nuit aux animaux qui l’attrapent et aux humains qui les mangent ensuite. Il n’y a aucun bénéfice thérapeutique pour les pauvres animaux, seulement un bénéfice financier pour les sociétés pharmaceutiques vétérinaires et les éleveurs.

Et pourtant, des arguments intenses ont été avancés par les partisans du zilpatérol lors de cette réunion lorsqu'ils ont supplié le Comité de faire passer la norme Codex de l'étape 7 à l'étape finale 8 dans le processus d'approbation en 8 étapes au Codex, juste pour que Merck et d'autres puisse gagner plus de dollars dans le monde entier. Avec une telle passion, on aurait pu croire qu’ils essayaient de sauver des vies ; mais non, c’était seulement une question d’argent.

Pourquoi la norme du Codex sur le zilpatérol est-elle si importante ? Une fois que cette norme Codex sur le zilpatérol sera adoptée, le zilpatérol pourra alors inonder les marchés mondiaux sans entrave. Merck pourrait alors forcer l’Union européenne, la Russie, la Chine, la Suisse, la Norvège et tous les autres pays qui ont voté contre à ouvrir également leurs marchés à la viande contaminée au zilpatérol. Et Merck n’en serait que plus riche.

Le président de la Commission, M. Steve Wearne – qui, soit dit en passant, a un réel talent pour diriger des réunions – a rapidement amené les membres de la Commission à se concentrer sur deux questions : (1) faire progresser (ou non) la norme sur le zilpatérol à partir de l'étape 7. à l'étape 8 ; et (2) une fois ce seuil atteint ou dépassé, l'adoption finale à la toute dernière étape 8. Je sais que cela semble répétitif, mais c'est ainsi que pense et fonctionne le Codex.

Mais le Président voulait d'abord établir avec les membres de la Commission que l'évaluation des risques du JECFA concernant le zilpatérol était suprême. Il a demandé aux membres d'accepter que la « science » était solide. Personne n’a dit un mot… sauf NHF.

J'ai demandé la parole et j'ai dit à tout le monde que, avec tout le respect que je dois au JECFA, le NHF avait toujours eu un problème avec les évaluations des risques effectuées sur le médicament vétérinaire et ne les acceptait pas comme valides. Encouragée par notre seule attaque contre les données scientifiques du JECFA, la Thaïlande a ensuite pris la parole pour déclarer qu'elle avait elle aussi des préoccupations. Les autres délégations sont restées muettes.

Déconcerté, le président poursuivit son ordre du jour. « Y a-t-il des objections », a-t-il demandé, « à l’avancement des LMR [niveaux maximaux de résidus] du [zilpatérol] à l’étape 8 ?

De nombreux États membres se sont prononcés à la fois pour et contre le zilpatérol. Je passerai sous silence les manœuvres élaborées initialement entreprises par les forces anti-zilpatérol pour éviter un vote sur la norme, mais l'Union européenne, la Suisse, la Norvège, la Russie, le Kazakhstan, la Turquie, la Chine, la Thaïlande, Arabie saoudite, Qatar, Iran, Irak, Émirats arabes unis, Algérie, Biélorussie, Syrie, Tunisie, Macédoine du Nord et Cameroun. Ceux qui ont poussé la norme étaient les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, de nombreux États africains et chacun des pays de l’hémisphère occidental. Le Royaume-Uni est resté étrangement à l’écart, comme s’il souhaitait n’offenser personne.

NHF et IBFAN (International Baby Food Action Network) ont été les deux seules OING à s'exprimer contre l'adoption de la norme sur le zilpatérol. IBFAN a d'abord exprimé sa forte opposition, puis la NHF a été appelée à s'exprimer, en tant que tout dernier intervenant sur le sujet avant qu'une décision ne soit prise.

Ce que j'ai dit en gros sur la question du zilpatérol juste avant 17h00 L’heure locale a été enregistrée ci-dessous de mémoire :

« Nos remerciements à ceux qui veulent protéger les consommateurs, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran, les Émirats arabes unis, la Chine, l'UE, la Norvège, la Russie, la Turquie et d'autres. En ce qui concerne la sécurité, il est important de savoir qu'aucune évaluation des risques n'a été effectuée conformément au Manuel de procédure du Codex, qui indique très clairement que « l'évaluation des risques doit être basée sur des scénarios d'exposition réalistes. » Cela signifie que les évaluations des risques auraient dû être effectuées sur Les effets synergiques du zilpatérol avec les autres toxines, perturbateurs endocriniens et produits chimiques auxquels nous sommes directement exposés dans le monde réel. Cela n'a jamais été fait. Et nous savons que le zilpatérol n’est pas sûr, sinon pourquoi son utilisation chez les chevaux est-elle interdite et pourquoi a-t-il été retiré du marché par le fabricant en 2015 ?

« Mais que vous pensiez que le zilpatérol non thérapeutique soit sûr ou non n'a aucune importance ici. Ce n'est pas un produit qui contribuera à la sécurité de notre approvisionnement alimentaire. Cela ne rendra aucune personne ni aucun animal un peu plus sain. Le zilpatérol contribue à augmenter les bénéfices d'une société pharmaceutique de 262 milliards de dollars. Est-ce que c’est ce que vous voulez que votre héritage soit ici ?

« Veuillez rejeter toute norme sur le zilpatérol, non pas parce que vous rejetez une évaluation du JECFA sur la sécurité, mais parce que vous refusez d'autoriser tout médicament dans notre approvisionnement alimentaire mondial qui ne rend pas notre alimentation ou nos animaux plus sains, mais rapporte simplement plus d'argent pour une société déjà bien grasse. Elle n’a pas besoin d’argent supplémentaire.

Comme je l’ai dit, j’ai été le dernier à parler du sujet, mais j’ai été interrompu et réprimandé par le président pour avoir utilisé la description correcte d’une méga-entreprise de 262 milliards de dollars comme une « grosse entreprise ». J'ai défendu ma déclaration au président comme étant une déclaration factuelle et non destinée à attaquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Si une entreprise de 262 milliards de dollars n’est pas une « grosse entreprise », alors je ne sais pas ce que c’est. Certains pourraient même considérer cela comme un compliment. Et le besoin d’ajouter une quantité de zilpatérol à l’alimentation animale reste nul !

Quoi qu'il en soit, deux votes ont eu lieu et les délégations anti-zilpaterol ont perdu les deux fois. Les États-Unis et le groupe industriel Health for Animals avaient presque certainement aligné leurs votes bien avant la réunion, puisque presque tous les pays de la taille d'un timbre-poste du monde entier étaient présents pour voter. Ainsi, dans le système de vote du Codex, la voix de la petite Grenade compte la même chose que les voix énormes de la Chine ou de l’Inde. Fait révélateur, tout au long du débat, les dirigeants des forces pro-zilpaterol semblaient confiants dans leur victoire. Et à juste titre, comme il s’est avéré.

Ils peuvent désormais se concentrer sur la propagation d’une autre drogue toxique sur la surface de la Terre. Pourtant, NHF et d’autres les ont retenus pendant de nombreuses années, ce qui a probablement coûté au fabricant des millions de dollars en raison du retard tout en protégeant les consommateurs.

Le zilpatérol est déjà utilisé dans la plupart des pays qui ont plaidé en faveur d'une norme Codex pour ce produit, qui couvre l'ensemble de l'hémisphère occidental, du Canada jusqu'à l'Argentine et au Chili. Cependant, la Nouvelle-Zélande, l’Ouganda, le Bangladesh et le Sénégal – qui ont tous plaidé hypocritement en faveur d’une norme Codex mondiale pour le zilpatérol – interdisent son utilisation dans leurs propres pays, démontrant une fois de plus que ces bureaux du Codex sont des agences voyous qui ne répondent pas à leurs propres gouvernements ou aux citoyens, mais à leurs gestionnaires de Big Pharma et Big Agri.

En guise de note de bas de page, permettez-moi de dire que j'ai été heureux que plusieurs délégués soient venus me voir après mon discours pour me remercier d'avoir dit ce que de nombreux délégués pensaient mais ne pouvaient pas dire eux-mêmes. Deux personnes l'ont même décrit comme le meilleur discours prononcé sur n'importe quel sujet pendant toute la réunion du Codex.

Merci encore à tous nos membres et sympathisants de la NHF qui ont contribué à rendre possible cette participation à la réunion du Codex ! Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, nous acceptons avec gratitude les dons sur https://thenhf.com/join-us/make-a-donation/.