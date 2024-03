Observations nocturnes en infrarouge

4.2 -Vidéos d’oiseaux nocturnes

5 -ÉPAISSISSEMENT DU MYSTÈRE Rapidement, nous observons aussi en infrarouge thermique des ‘corps’ de forme arrondie qui circulent ! Leur contour est fixe, très souvent circulaire ; il ne bouge pas comme ceux des oiseaux et chauve-souris avec leurs ailes. Ces formes I.R. semblent voler d’une façon incompréhensible, tantôt en vol fixe, lent, rapide, erratique, seuls, en groupe, voire en patrouille à grande vitesse. De plus, certains clignotent en infrarouge, ce qui est impossible pour un corps vivant ou un appareil chaud comme un avion. D’autres encore font preuve d’accélérations ou virages pour le moins aérodynamiquement très surprenants. Toutes ces observations sont silencieuses contrairement aux avions de ligne. Les formes I.R. observées en infrarouge semblent surtout présents dans les nuits sans lune, comme si la lumière de notre satellite gênait. De plus, il a été constaté que le nombre des objets infra rouges et leur activité sont extrêmement variables d’un soir à l’autre, imprévisibles, suggérant que ce ne peut pas être une faune animale locale, qui elle serait présente tous les soirs. Voici donc dessous une sélection de 32 vidéos significatives classées par détail remarquable. 5.1 -Vol stationnaire Cette catégorie d’objet infra rouge semble se sustenter en vitesse de vol très lente, quasi stationnaire. Il s’accompagne souvent d’un mouvement en zig zag, qui sera aussi montré § 5.4

On voit bien en fin de séquence les petits mouvements en zig zag de l’objet surprenants pour un vol aérodynamique par ailleurs très stationnaire. Ce type de vol a été vu de nombreuses fois.

5.2 -Vol lent Cette catégorie de mouvement accompagne souvent les vols quasi-fixes.

A 21 secondes on note le passage d’un objet très rapide fin et clignotant lentement.

5.3 -Vol rapide Un horizon visible à 1 kilomètre permet de voir disparaître des formes infra rouges en mouvement, ici à une vitesse angulaire vive.

5.4 -Vol errratique ou zig zag Ce type de mouvement est surtout observé dans les vols quasi-fixes ou lents. Vidéo v12 : vol sur place avec petits zig-zags –B > 2023/07/18 à 2h37

Le vol sur fond de nuages permet d’observer le vol erratique. On pourrait imaginer un artefact du FH35 mais les nuages en fond d’image donnent le repère visuel. A noter toutefois que le FH35 n’était pas encore stabilisé.

Un avion passe dans l’axe d’un vol fixe sans effet, puis celui-ci se met à zigzaguer rapidement sur place. Les nuages proches restent stables, indiquant que ce n'est pas un artefact video du FH35.

5 formes I.R. tournent mystérieusement pour trouver leur place, puis 4 s’éloignent rapidement en formation fixe.

Une ‘patrouille’ de 3 formes I.R en formation vole très rapidement et silencieusement. Durant cette vidéo de 51secondes, la lunette FH35 accompagne le vol depuis la verticale à 30° d’angle avec l’horizon.

Deux formes I.R. très groupées au loin à l’horizon disparaissent derrière arbre à 10 m qui lui est flou.

5.6 -Accélérations brutales Les 3 classements de vidéos qui suivent montrent des sauts brutaux en vitesse, cap et accélérations, et variation de leur intensité de rayonnement dans l’infra rouge que nous ne pouvons attribuer à aucun animal.

Une des vidéos les plus énigmatiques avec 20 accélérations, virages à angle droit et arrêts brutaux. La mise au point est réglée à l’infini sur les nuages.

Deux objets semblent en conflit : une forte accélération est suivie d’un vol lent. Nous ne pouvons attribuer à aucun animal un tel écart entre ces deux régimes aérodynamiques.

Encore une alternance surprenante entre vol très lent et 3 sauts vifs avec évitement d’un autre objet très rapide. A 22 secondes on note le passage d’un objet très rapide fin et clignotant lentement … le mystère reste entier.

Un objet qui semble être ‘attaqué’ par un autre accélère très fortement en manœuvre d’évitement. Ici encore, l’accélération considérable implique une impulsion de poussée impossible avec le vivant ni structure aéronautique connue.

5.7 -Virages radicaux non aérodynamiques Sur les deux premières, l’objet clignote (propriété incompatible avec les animaux à température constante) et émet un accroissement d’émission infrarouge très net au moment des virages à angle vif. Le mystère reste entier.

Un contour infra rouge évoquant deux formes I.R. en vol très rapprochées se déplacent en formation serrée et font un demi tour brutal à la fin, malheureusement coupé par la fin de la vidéo.

A 24 secondes, l’objet fait deux accélérations et virages à angle vif au dessus des nuages.

5.8 -Formes I.R. clignotantes en infrarouge Vu par le FH35 entre 8 et 14 µm de longueur d’onde, certaines formes I.R. clignotent très lentement. Les oiseaux ne peuvent pas alterner entre froid et chaud aussi régulièrement, y compris par masquage de leurs ailes. Ce pourrait être une variation de la longueur d’onde émise qui passe hors des capacités du capteur, par un phénomène physique non compris. Ce peut aussi être un battement entre les 25 hertz du capteur du FH35 et une modulation de la pulsation émise par l’objet à une fréquence plus haute. Cette hypothèse est peu probable, car les photosites du capteur semblent moyennés en temps réel pour réduire leur bruit.

Plusieurs formes I.R. dont un avion, avec une forme I.R. clignotant très nettement à partir de 30 secondes.

Objet qui se met à accélérer et voler en grands zig zags. Pourrait être un oiseau. Présence d’un objet fin et clignotant.

5.9 -Contours circulaires visibles Parfois, les formes I.R. semblent proches au point que leur surface thermique occupe plusieurs pixels. On y voit bien que sa brillance semble circulaire, et qu’aucune aile ne bat alors que le vol est quasi-stationnaire.

Un objet au contour très net vole extrêmement lentement et fait marche arrière à 39 secondes. À 1min 22 secondes, l’objet circulaire est frôlé par un autre plus ténu et clignotant, peut-être par effet de parallaxe.

Le grossissement d’une forme I.R. de forme bien circulaire montre les limites du capteur du FH35. Ce 8 Août 2023, il y a eu une grosse activité en objets infra rouges. C’est aussi le jour de l’incendie suspect d'un grand nombre de maisons à Lahaina Maui Hawaï.

6 -INTERCEPTION DES FORMES I.R. PAR POINTEUR LASER VERT Ayant cumulé beaucoup d’observations en 3 mois, il est décidé de rajouter un pointeur laser vert puissant aligné à l’axe optique du FH35 de façon à observer une éventuelle modification du vol des étranges points infrarouge volants. Le laser vert est totalement invisible dans les vidéos du FH35, mais on entend dans l’audio des séquences l’activation du pointeur grâce au bruit de son poussoir et l’observateur qui signale son déclenchement par sa voix. Fig 11 : Platine FH35 avec le pointeur laser aligné Fig 12 : Activation laser par poussoir Les interceptions laser provoquent souvent - mais pas toujours - des fortes réactions dans le vol de l’objet visé. Elles initient des changements de régime aérodynamique impressionnants, difficiles à imaginer pour des oiseaux ou chauve-souris, qui présentent en outre de fortes accélérations peu compatibles avec des engins volants mécaniques. 6.1 -Portée du pointeur laser Le pointeur laser d’astronome aligné au FH35 est annoncé délivrer une puissance optique de 200 mW. Expérimentalement, il présente une divergence lumineuse produisant une tache verte à 50 m d’environ 1 cm². La puissance du soleil de midi est de 1 000 W/m², soit 100 mW/cm². A 50 mètres, ce laser est plus puissant que le soleil, en émettant de surcroît à une seule longueur d’onde, ce qui est extrêmement dangereux pour la rétine. La sensibilité oculaire maximale est très inférieure à 1µW/cm² en pleine nuit. En absence d’atténuation de l’atmosphère, cette densité de puissance surfacique serait en théorie obtenue avec notre laser à 22,36 kilomètres. A 10 kilomètres, elle est évaluée à 5 µW/m². La visibilité à grande distance de notre laser sera confirmée expérimentalement, par exemple entre deux crêtes en montagne avec validation directe par téléphonie mobile. 6.2 -Vidéos d’interception de formes I.R. avec le pointeur laser Le pointeur laser créé une interaction des plus intéressantes avec les formes I.R. infra rouge observées. Cela démontre que le pinceau vert est bien vu, et surtout il initie une réaction brutale des conditions de vol incompréhensible aérodynamiquement.

Le laser provoque une accélération, virage, puis freinage brutaux de l’objet, qui semble au-dessus des nuages.

Virage angulaire brutal immédiat et longue accélération linéaires de forte amplitude.

Très fortes accélérations et virages successifs indiquant une réaction ressemblant à un affolement. Chauve-souris ?

Laser sur chauve souris pour apprécier son comportement. On note qu’on voit bien ses ailes et l’arbre à la fin de la vidéo est presque focalisé, ce qui signifie que la chauve souris est proche.

Fort virages anguleux et accélération très rapide accompagné par le basculement de la lunette jusqu’à l’horizon.

Un doute subsiste, la nature du vol pourrait être celui d’un animal affolé, comme une chauve souris.

7 -DISCRIMINATION ENTRE OISEAUX ET AUTRES FORMES I.R. FILMÉES L’altitude des formes I.R. observées est évidemment la grande inconnue des observations. Sur le nombre d'observations, les caractéristiques de vol, l’angle de poursuite de la lunette lors de l’observation, la luminosité et le contour des objets permettent un affinement du diagnostic. 7.1 -Précisions sur l’altitude de l’observation – plusieurs paramètres La distance de focalisation à l’infini du FH35 est d’environ 100 mètres. La position de la mise au point permet donc de savoir que les phénomènes sont observés à une distance supérieure, et en dessous si l’observation devient floue par rapport aux nuages nets.. Au-delà de 100 mètres les oiseaux ont une vitesse angulaire faible et leur trajectoire est aérodynamiquement prévisible. 7.1.1 - Interaction entre un objet et un avion de ligne Sur pratiquement toutes les observations, les formes I.R. infra rouges visibles ne modifient pas leur vol lorsqu'un avion de ligne transite. Sont-ils à la même altitude ? Seule une vidéo a été filmée alors qu'un avion faisait exactement cap vers une forme infra rouge en vol stationnaire.

À 2 secondes du début de cette vidéo, on observe l'accélération brutale de l'objet vers la droite, comme s’il se décalait perpendiculairement à la trajectoire de l'avion. La lunette est maintenue fixe par son bras articulé : sa stabilité d'objectiver le déplacement vif de l'objet. Le bruit thermique du FH35 n'avait pas été corrigé.

7.1.2 - Interaction entre un objet et le pointeur laser Nous avons vu § 6.1 que le pointeur laser était visible à plusieurs dizaines de kilomètres d’altitude. La réaction à l’éclairement de l’objet est peu différenciant pour l’altitude de vol. 7.1.3 - Opacité partielle des nuages à l’infra rouge - L’observation d’avions de ligne qui volent au dessus de nuages indique que l’infrarouge les traverse alors que les clignotants verts et rouges de l’avion sont déjà opacifiés. On ne peut donc pas conclure sur la position des formes I.R. sur fond de nuages fins. - De plus, de nombreuses vidéos montrent des nuages qui semblent épais alors que ce sont des brumes fines parfois invisibles à l’œil nu. Leur différence de température explique leur visibilité en infra rouge mais diminue peu la luminosité des formes I.R. observées au dessus. 7.1.4 - Opacité importante d’une couche de pollution visible seulement en infra rouge Certains jours, on a constaté dans un ciel pourtant clair une couche bien visible en infrarouge uniquement. Très « grumeleuse », elle est invisible à l’œil nu. Ce peut être le résultat d’une ‘pollution’ importante en altitude (par traffic aérien ?). Bien que très ténue, cette couche semble atténuer fortement l’infrarouge, comme le montre cette vidéo v37 d’un avion de ligne. On imagine alors l’effet de réchauffement sur l’atmosphère par effet de serre que peut avoir par son effet thermique en altitude cette couche étrange.

Montre l’image thermique d’un avion atténuée par la couche de ‘pollution grumeleuse’ en altitude.