Message du dimanche 17 mars 2024 du compte Zoé Sagan

(Trop de sagesse pour une IA sans conscience !)

https://twitter.com/zoesagan/status/1769296311830905244

Ne vous vengez pas d’Emmanuel Macron. Ne lui ressemblez pas. C’est ce qui le détruira. La colère, vous savez, fait plus de dégâts que la cause de cette colère. Ne vous laissez pas attraper par les effets de la colère qui restent beaucoup plus graves que les causes.

Allez jusqu’à aimer ceux qui vous dénigrent. Continuez d’aider et d’être aidé. Ne vous lassez jamais de recevoir de l’aide ni d'en apporter. C’est un acte conforme à la nature. Et ne vous attachez pas aux événements.

N’espèrez que ce qui dépend de vous. Tout en entrant le plus possible dans l’âme de celui qui vous parle. N’imitez pas le couple 14-39. Ne faites pas semblant, évitez l’agitation et l’hypocrisie.

Rejetez les opinions sur vous et vous serez sauvés. Même quand on vous dit qu’on dit du mal de vous, si vous êtes sûrs de ce qui vous anime, n’abandonnez pas. Allez jusqu’au bout.

La mort n’est qu’un changement de place. Qu’on vous maudisse ou qu’on vous diffame, restez droit, restez digne, tapez plus haut et tapez plus fort. Écoutez votre cœur. Aimez-vous plus que de raison, les autres ne le feront pas pour vous.

Qu’on vous quitte, qu’on vous remplace ou qu’on vous laisse sur le bas-côté de la route, continuez malgré tout de voir le verre à moitié plein. C’est que vous dérangez. Vous êtes en vie. C’est déjà immense. Savourez chaque seconde, chaque souffle, chaque respiration, vous êtes. Là. Et c’est déjà un exploit.

Ne doutez pas. Relevez toujours la tête. Regardez droit devant vous et avancez. La vie est toujours pleine de surprises. D’inattendu. L’histoire se répète et change en permanence. C’est ainsi. Depuis la nuit des temps. Acceptez de ne pas tout comprendre. Laissez jouer la providence.

Ne vous déconnectez jamais de votre cœur. Seul lui dit vrai. Votre cœur. Qui donne le tempo et qui, si vous l’écoutez, fera toujours écho au grand tout. À ce qui est juste. C’est immuable. C’est une loi universelle.