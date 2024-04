Les bots représentent désormais près de la moitié du trafic internet mondial

AFP Publié le 16 avril 2024 – 15:05

Thales, leader de la cybersécurité qui protège à grande échelle et à travers le monde les applications critiques, les API et les données, annonce aujourd’hui la publication de son rapport Imperva Bad Bot 2024 , une analyse mondiale du trafic automatisé des bots sur internet. En 2023, près de la moitié (49,6 %) de tout le trafic internet provenait de bots, une augmentation de 2 % par rapport à l’année précédente, et le plus haut niveau signalé par Imperva depuis que la société a commencé sa veille du trafic en 2013.

Alors que la proportion du trafic des utilisateurs humains est descendue à 50,4%, celle des bots malveillants a augmenté pour la cinquième année consécutive, passant de 30,2% en 2022 à 32% en 2023 . Ce trafic automatisé coûte aux entreprises des milliards de dollars chaque année en raison d’attaques contre les sites Web, les API et les applications.

« Les bots sont l’une des menaces les plus omniprésentes et les plus croissantes, tous secteurs confondus De simple extraction automatisée de données en ligne 1 à la prise de contrôle de compte utilisateur, en passant par le spam et le déni de service, les bots ont un impact négatif sur la performance financière d’une entreprise car ils dégradent les services en ligne et nécessitent davantage d’investissements dans l’infrastructure et le support client. Les organisations doivent aborder de manière proactive la menace des bots nuisibles alors que les attaquants intensifient leurs abus liés aux API, pouvant conduire à la compromission des comptes utilisateurs ou à l'exfiltration de données »



