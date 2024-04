Inflation alimentaire : derrière les chiffres, le pouvoir des entreprises

GRAIN | 8 Avr 2024

De grandes manifestations agricoles ont éclaté dans au moins 65 pays au cours de l'année écoulée. De l'Inde au Kenya en passant par la Colombie et la France, le désespoir a atteint un point de rupture. Les communautés agricoles avertissent qu'en l'absence de meilleurs prix et d'une plus grande protection, leur avenir est menacé. Depuis plus de trente ans, des mouvements paysans comme La Via Campesina dénoncent l'Organisation mondiale du commerce et le nombre croissant d'accords bilatéraux de libre-échange qui détruisent leurs moyens de subsistance.

Toutefois, ces manifestations se déroulent dans un contexte de prix record des denrées alimentaires au niveau mondial. Les prix se sont envolés d'abord pendant la pandémie, puis au début de la guerre en Ukraine, atteignant un record historique en 2022. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté plus rapidement que ceux des autres produits : si l'indice général des prix à la consommation (IPC) a doublé entre 2021 et 2022, l'inflation des denrées alimentaires a presque triplé dans l’IPC. Selon l'Indice des prix alimentaires de l'Organisation mondiale de l'alimentation (FAO), même si les prix internationaux ont un peu diminué en 2023, ils restent plus élevés qu'en 2019 (voir Graphique 1) . Et tout indique qu'il s'agit d'une flambée des prix, et non d'une pénurie alimentaire au niveau mondial. Au cours des 20 dernières années, la production mondiale de céréales a dépassé le niveau des stocks disponibles.

