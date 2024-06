L’étonnante transformation de l’archevêque Viganò d’initié du Vatican à présumé schismatique

Francis X. Rocca – Vatican- Le 21 juin 2024

ROME — Il y a neuf ans, l'archevêque Carlo Maria Viganò était l'envoyé du Saint-Siège aux États-Unis, chargé de relations avec la Maison Blanche et le Congrès pour préparer la visite du pape François dans le pays en septembre 2015.

Cette semaine, l'archevêque Viganò est jugé par le bureau doctrinal du Vatican, accusé d'avoir fomenté un schisme – une scission au sein de l'Église catholique – en niant la légitimité du pape François et en rejetant le Concile Vatican II. Il risque des sanctions possibles, notamment l'excommunication et le renvoi du sacerdoce.

L’étonnante transformation de l’archevêque est un exemple extrême de la polarisation qui a frappé l’Église et la société au sens large au cours de la dernière décennie. Quels que soient les résultats de son procès, les controverses qu’il a suscitées et le climat polémique qu’il incarne persisteront dans un avenir prévisible comme des défis majeurs pour l’unité catholique.

Même avant sa rupture avec le pape François, Mgr Viganò était connu comme une personnalité volontaire et combative, inhabituellement franche pour un diplomate de carrière. En tant que deuxième responsable de l'administration de l'État de la Cité du Vatican sous le pape Benoît XVI, il a écrit au pape et à son secrétaire d'État pour accuser d'autres responsables du Vatican de corruption et d'abus de pouvoir. Il a également plaidé pour ne pas être envoyé à Washington en tant que nonce papal, se plaignant que cette réaffectation était une tentative de ses ennemis de le mettre à l'écart. Les lettres ont fait sensation lorsqu'elles ont été publiées en 2012, alors qu'il se trouvait déjà aux États-Unis.

Pourtant, l’archevêque Viganò est resté à son poste de nonce pendant le reste du règne du pape Benoît XVI, puis sous celui du pape François. La visite de ce dernier aux États-Unis en 2015 a été largement saluée comme un succès, même s'il y a eu une réaction de controverse lorsqu'il a été révélé que le pape avait brièvement rencontré Kim Davis, un responsable du Kentucky qui avait été emprisonné pour avoir refusé de signer des autorisations pour des mariages d'homosexuels. Le porte-parole du Vatican a déclaré plus tard que le nonce avait organisé la réunion sans en expliquer clairement la signification au pape.

Le pape François a accepté la démission de Mgr Vigano l’année suivante, peu après que celui-ci l’ait présentée à l’âge légal de 75 ans. L’ancien diplomate a pris sa retraite et s’est éloigné de la vue du public.

Rares sont ceux qui auraient pu prédire qu’il reviendrait sur le devant de la scène, encore moins de la manière choquante dont il l’a fait. En août 2018, il a publié une longue lettre accusant le pape François d’avoir négligé le dossier d’inconduite sexuelle du cardinal Theodore McCarrick, ignorant les restrictions imposées à McCarrick par le pape Benoît XVI et faisant de lui un conseiller important, notamment en ce qui concerne la sélection des évêques américains. L'archevêque Viganò a appelé le pape François à démissionner.

Cette attaque contre le pape par son ancien envoyé a mis en lumière et exacerbé les tensions au sein de l’Église, notamment entre Rome et l’épiscopat américain.

Dans les jours qui ont suivi la publication de la lettre de Mgr Vigano, plusieurs évêques américains se sont manifestés pour se porter garants de la crédibilité de l’archevêque ou pour demander une enquête sur ses affirmations concernant le pape. Le cardinal Daniel DiNardo, alors président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, de Galveston-Houston, a déclaré que la lettre soulevait des questions qui « méritent des réponses concluantes et fondées sur des preuves ».

L’épisode de Viganò s’avérerait être l’un des nombreux problèmes qui ont tendu les relations entre l’USCCB et le Vatican au cours du pontificat actuel. D'autres questions ont porté sur la façon de traiter les accusations d'abus sexuels ou de dissimulation par les évêques, de refuser la communion aux politiciens catholiques tels que le président Biden qui soutiennent la légalisation de l'avortement, et de mettre l'accent sur les questions de justice sociale et économique et d'environnement du Pape en comparaison avec l’opposition à l’avortement.

Le Vatican a finalement publié un rapport concluant que le pape François et ses deux prédécesseurs n'avaient pas réussi à discipliner McCarrick, qui est devenu en 2019 le premier cardinal des temps modernes à être démis de la prêtrise, après qu'un procès au Vatican l'a reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs. et l'inconduite sexuelle avec des adultes. McCarrick a nié tout acte répréhensible.

Mgr Viganò a continué à s'exprimer sur un ensemble de préoccupations toujours plus vastes. En 2020, il a écrit une lettre ouverte au président de l’époque, Donald Trump, louant son leadership au milieu de la pandémie de COVID-19 et des manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd, affirmant que les troubles sociaux étaient orchestrés par une élite conspiratrice. La lettre, qui a suscité un tweet de remerciement de Trump, liait explicitement les controverses au sein de l'Église à la politique laïque, débats classiques. « Tout comme il existe un État profond, il existe également une Église profonde qui trahit ses devoirs et renonce à ses engagements devant Dieu », a écrit Mgr Viganò.

Cette semaine, annonçant son procès au Vatican pour crime de schisme, l'archevêque a publié une longue déclaration qui relie ce qu'il décrit comme l'agenda du pape François à celui de l'idéologie laïque du « mondialisme ». Il accuse le pape de promouvoir une immigration incontrôlée, des idéologies LGBTQ+ et des programmes environnementalistes, d’aligner l’Église sur le Forum économique mondial et d’ignorer la persécution des catholiques en Chine et ailleurs.

« Bergoglio est à l'Église ce que les autres dirigeants du monde sont à leurs nations : des traîtres, des subversifs et des liquidateurs finaux de la société traditionnelle », a écrit Mgr Viganò, faisant référence au pape par son nom d'origine.

Au moins, l’acte d’accusation de l’archevêque est utile pour illustrer la manière dont les controverses au sein de l’Église se croisent et convergent désormais avec les débats de la politique laïque.

Dans sa déclaration, dans laquelle il accueille avec défi les accusations du Vatican contre lui comme une « raison d'honneur », Mgr Viganò se compare à feu Mgr Marcel Lefebvre, fondateur du groupe traditionaliste dissident de la Fraternité Saint-Pie X, qui a été excommunié pour avoir ordonné des évêques sans l'approbation de Rome.

Il est difficile d’imaginer que les adeptes de Mgr Viganò ne représentent qu’une petite fraction des 600 000 laïcs qui, selon la FSSPX, assistent aujourd’hui à ses liturgies. L’ancien nonce est un « casse-pieds », pas le fondateur d’un mouvement. Pourtant, son message incendiaire a touché des millions de personnes, en partie grâce au pouvoir des médias sociaux et à l’atmosphère instable du discours public actuel.

L’histoire de l’Église regorge d’exemples de polémiques encore plus féroces et amères que celle de Mgr Viganò. Mais la vitesse et la portée des médias de communication sont aujourd’hui bien entendu sans précédent. Le Vatican devra désormais faire face à cette réalité, quel que soit le pape et quels que soient les mécontentements auxquels il devra répondre.