Larry Fink : Le maître discret de la finance aux mille milliards de dollars ... de marionnettes

France-Soir Publié le 01 juin 2024 - 16:38





PORTRAIT CRACHE - On en sait peu sur la vie personnelle de Larry Fink, son souhait, rester discret, et “être anonyme”. Facile à comprendre lorsqu’on est un des grands marionnettistes manipulant le monde. Pas simple, quand on est une des personnalités les plus connues de Wall Street, et que l‘on commence à être une des personnalités les plus controversées, tout secteur confondu. A la tête de la plus grosse multinationale de gestion d’actifs, il gère un portefeuille de plus de 10 000 milliards de dollars de parts, de toutes les plus grosses sociétés du monde ainsi que leurs concurrentes. Sous son allure de professeur de finance en pause-café, avec ses lunettes de vue percée, Larry Fink est un maniaque du pouvoir et de la compétition, jouant l’écolo et prêchant la responsabilité sociétale aux entreprises, tout en pariant sur leurs concurrents.

Laurence Douglas, de son vrai nom, ne fait pas des études en mathématiques, en comptabilité, ni en finance, mais en sciences politiques et en administration des affaires en Californie. Et comme un certain Jeff Bezos, il le décroche son premier emploi à New York, à la la banque First Boston. Le marché financier connaît à ce moment-là de nombreux changements, avec entre autres le début de la titrisation des actifs, dans les années 70.

Larry Fink s’y spécialise et participe à la mise en place de ce marché, en inventant de nouveaux titres, en concurrence acharnée avec un certain Lewis Ranieri, un autre célèbre trader, employé, lui, chez les Salomon Brothers. Au début des années 80, Larry Fink devient, à 29 ans, directeur général de la banque. Le plus jeune à ce poste à l'époque. Il réussira à faire augmenter les actifs de son employeur d’un milliard de dollars.





https://www.francesoir.fr/politique-france-portraits/larry-fink-le-maitre-discret-de-la-finance-aux-milles-milliards-de