« Expérience effrayante » : le Danemark va taxer les émissions du bétail, les critiques affirment que les petits agriculteurs sont une véritable cible

Alors que le Danemark se prépare à devenir le premier pays au monde à taxer les agriculteurs pour les gaz à effet de serre émis par leur bétail, les critiques affirment que le véritable objectif est de consolider le contrôle de l’approvisionnement alimentaire et de passer à une « alimentation pharmaceutique » contrôlée par les entreprises.





Michael Nevradakis, Ph.D. 9 JUILLET 2024





Le Danemark est sur le point de devenir le premier pays au monde à taxer les agriculteurs pour les gaz à effet de serre émis par leur bétail, dans le cadre d'un accord conclu le 24 juin entre le gouvernement danois, les représentants du secteur agricole et les syndicats.





La taxe, qui cible spécifiquement les émissions de méthane des vaches, des porcs et des moutons, entrera en vigueur en 2030, en attendant l'approbation finale du Parlement danois, a rapporté l'Associated Press (AP).





À partir de 2030, les agriculteurs devront payer une taxe de 300 couronnes (environ 43 dollars) par tonne d'équivalent dioxyde de carbone. Ce montant passera à 750 couronnes (108 dollars) d'ici 2035. Après déduction fiscale de 60 %, les montants respectifs seront de 120 couronnes (17,30 dollars) et 300 couronnes.





CNN, citant le « groupe de réflexion vert » danois Concito, a rapporté que les vaches laitières danoises émettent en moyenne 5,6 tonnes (6,2 tonnes américaines) d’émissions d’équivalent CO2 par an. Cela entraînerait une taxe de 672 couronnes par vache (96 dollars) en 2030 et de 1 680 couronnes (241 dollars) en 2035.





Le chiffre des émissions respectives de toutes les vaches danoises est en moyenne de 6,6 tonnes d'équivalent CO2 par an, selon l'AP, qui rapporte que le gouvernement danois vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 70 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030, citant le ministre des Finances. Jeppe Bruus.





Selon CNN, le produit de la taxe sera utilisé pour soutenir la transition verte du secteur agricole au cours des deux premières années, notamment en investissant 40 milliards de couronnes (3,7 milliards de dollars) dans des mesures telles que le reboisement et la création de zones humides.





Après deux ans, la taxe sera « réévaluée ».





Le Danemark est un important exportateur de viande de porc et de produits laitiers, a rapporté CNN. L’agriculture est la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre du pays. L’AP rapporte qu’en juin 2022, il y avait près de 1,5 million de vaches au Danemark.





La taxe encouragera les agriculteurs « à rechercher des solutions pour réduire les émissions »





Les partisans de la taxe ont souligné que le Danemark est le premier pays à adopter une telle politique, la décrivant comme une étape vers une plus grande durabilité environnementale.





« Nous ferons un grand pas en avant vers la neutralité climatique en 2045 », a déclaré Bruus.





"Nous investissons des milliards dans la plus grande transformation du paysage danois de ces derniers temps", a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen dans un communiqué cité par CNN. "Dans le même temps, nous serons le premier pays au monde à imposer une taxe (carbone) sur l'agriculture."





Selon Torsten Hasforth, économiste en chef de Concito, « le seul objectif de la taxe est d’amener le secteur à rechercher des solutions pour réduire les émissions », a rapporté CNN. Hasforth a noté que les agriculteurs pourraient, par exemple, modifier les aliments qu'ils utilisent, dans le cadre de leurs efforts pour réduire les émissions.





La Société danoise pour la conservation de la nature a qualifié cette taxe de « compromis historique », dans des propos cités par l'AP. La présidente de l’organisation, Maria Reumert Gjerding, a déclaré : « Nous avons réussi à trouver un compromis sur une taxe sur le CO2, qui jette les bases d’une industrie alimentaire restructurée – également de l’autre côté de 2030. »





Et Ben Lilliston, directeur des stratégies rurales et du changement climatique à l'Institut pour l'agriculture et la politique commerciale, a déclaré à PBS NewsHour que les émissions de méthane sont « un énorme problème… un énorme défi ». Il a fait valoir que même si le méthane reste dans l’atmosphère pendant moins d’années que le CO2, il est « environ 80 fois plus puissant ».





"Si vous réduisez le méthane, vous pouvez obtenir des résultats à plus court terme et nous permettre de disposer d'une fenêtre un peu plus longue pour réduire les émissions de dioxyde de carbone", a déclaré Lilliston.





La taxe carbone imposée aux agriculteurs, une « expérience effrayante »





La taxe carbone du Danemark a été adoptée malgré les récentes protestations des agriculteurs dans toute l’Europe, notamment de grandes manifestations à Bruxelles, capitale de facto de l’Union européenne (UE) et centre de l’élaboration des politiques de l’UE.





Les agriculteurs ont exprimé leurs griefs concernant les nouvelles réglementations environnementales et la mainmise des entreprises sur l'agriculture européenne.





Ces dernières années, des États membres de l’UE tels que l’Irlande et les Pays-Bas ont également mis en œuvre des plans visant à limiter l’agriculture et à réformer le bétail, ce qui a conduit à des protestations dans ces pays.





La Nouvelle-Zélande prévoyait d’adopter une taxe sur le carbone, qui devrait entrer en vigueur en 2025. La taxe, adoptée par le précédent gouvernement de centre-gauche du pays, a été abrogée le mois dernier par la nouvelle coalition gouvernementale de centre-droit de la Nouvelle-Zélande, selon l’AP.





Des critiques sont désormais adressées à la nouvelle taxe carbone du Danemark, certains experts affirmant qu’elle représente un fardeau supplémentaire pour le secteur agricole.secteur, en particulier les petits agriculteurs.





CNN a cité l’association d’agriculteurs danois Bæredygtigt Landbrug, qui a qualifié la nouvelle politique d’« expérience effrayante ».





Peder Tuborgh, PDG d'Arla Foods, la plus grande entreprise laitière d'Europe, a déclaré à CNN que la nouvelle taxe est « positive », mais que les agriculteurs qui « font véritablement tout ce qu'ils peuvent pour réduire les émissions » devraient en être exonérés.





Dans des remarques partagées avec The Defender, Catherine Austin Fitts, fondatrice et présidente du rapport Solari, a déclaré : « Les émissions sont une couverture pour franchir les étapes du « Going Direct Reset » des banquiers centraux.





Selon Fitts, l'objectif de cette « réinitialisation » est « de consolider le contrôle sur l'approvisionnement alimentaire, en passant à une « alimentation pharmaceutique » contrôlée par les entreprises et de déplacer la disponibilité énergétique de la population générale pour alimenter un réseau de contrôle électrique qui alimentera l'IA. intelligence artificielle], robotique, identifications numériques et système financier entièrement numérique.





« Nous échangeons de la nourriture fraîche et de la liberté contre des camps de concentration numériques et de la viande cultivée en laboratoire », a déclaré Fitts. « À Wall Street, nous avions l’habitude d’appeler cela « un mauvais commerce ».





D'autres critiques ont déclaré au Defender que la nouvelle taxe du gouvernement danois avait moins à voir avec la protection de l'environnement et la réduction des émissions, qu'avec la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU) et des objectifs d'entités mondiales telles que le G20 et Forum économique mondial (WEF).





L'avocate et militante néerlandaise Meike Terhorst a déclaré au Defender :





«Je pense que les mesures n'ont rien à voir avec la durabilité mais avec le pouvoir. Un groupe d’entreprises, les soi-disant mondialistes/banques/investisseurs, comme le WEF, travaillent avec des gouvernements, comme le G20, et ensemble, ils peuvent contraindre les petits agriculteurs à quitter leurs terres.»





Tim Hinchliffe, rédacteur en chef de The Sociable, a déclaré que les petites exploitations agricoles supporteront le poids de la nouvelle taxe.





« Les petits agriculteurs seront les premiers à partir, et leurs terres seront très probablement utilisées pour abriter une variété d'initiatives dites « vertes », telles que de faux laboratoires de viande, des hectares de panneaux solaires et des éoliennes à perte de vue. voir, les nouveaux centres de données d’IA qui nécessitent des tonnes d’eau, d’énergie et de terrain, et peut-être même des centrales nucléaires pour alimenter ces centres de données », a-t-il déclaré.





De même, Terhorst a déclaré que l’objectif est de « faire disparaître les petits agriculteurs dans le cadre de « l’Agenda 2030 » – les ODD de l’ONU – ou du programme de rachat des entreprises.





Terhorst a déclaré que ce programme vise « à garantir que les petits agriculteurs quittent la terre et soient remplacés par une agriculture « numérique » » – c’est-à-dire « remplacer la viande et le lait par des usines à insectes ou du lait et de la viande cultivés en laboratoire ».





Les critiques ont également remis en question les affirmations selon lesquelles des politiques telles que la taxation du carbone contribueraient à promouvoir la « durabilité ».





« Lorsque des mondialistes non élus au WEF et à l’ONU parlent de durabilité, ils ne parlent pas d’autosuffisance pour l’individu. Ils ne veulent pas du tout ça. Ils veulent s’assurer un contrôle, une influence et un pouvoir durables pour les décennies à venir », a déclaré Hinchliffe, ajoutant :





« À mon avis, le véritable objectif ici est de prendre le contrôle de terres agricoles de première qualité et de taxer les agriculteurs pour les faire disparaître. Une fois que les impôts deviennent trop élevés et que les agriculteurs ne parviennent plus à suivre, c’est à ce moment-là que les entités publiques et privées interviennent pour prendre le contrôle des terres.





"S'ils croyaient vraiment que les animaux flatulents étaient responsables du climat, ils planteraient simplement plus d'arbres pour absorber le carbone, et leur crise imaginaire serait résolue, mais ils ne le font pas parce que ce qu'ils recherchent réellement, c'est la terre. des accaparements, de l’argent et un contrôle total de nos systèmes alimentaires.





Selon Hinchliffe, les organisations mondiales visent également à modifier les habitudes humaines, notamment la consommation de viande. Il a dit:





« Au plan nutritionnel, des groupes comme le WEF et l’ONU veulent que nous mangions moins de viande et plus d’insectes, et cela ne fera que nous rendre plus faibles et plus dociles en tant qu’espèce au fil du temps.





« Cela nous rend également tous dépendants de sources de protéines très centralisées, donc s’il y a une épidémie ou une contamination, les citoyens du monde entier souffriront car il n’y aura pas d’alternative. Les agriculteurs locaux auront disparu à cause des taxes carbone et de l’accaparement des terres.





"L'industrie de la viande biologique a été organisée et financée par les investisseurs et les banques qui font partie du WEF", a déclaré Terhorst. « Si nous voulons devenir durables, nous devons limiter les pouvoirs des investisseurs et du WEF et soutenir les petits agriculteurs. »





Hinchliffe a ajouté : « Lorsque les taxes sur le carbone ne parviennent pas à anéantir complètement l’esprit humain, ils envisagent déjà de taxer à peu près tout le reste de la nature, y compris l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et le sol même sur lequel nous marchons.