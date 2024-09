Ça y est : la guerre est déclarée !

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 06 septembre 2024 – 12:00





Rassurez-vous, ce n'est pas de la troisième guerre mondiale dont il s'agit. Mais, c'est quand même une guerre ou plutôt des guerres qui sont menées sur l'ensemble de la planète. Par qui ? Par une poignée d'individus éminemment malintentionnés. La caste dirigeante qui s'accroche au pouvoir quoi qu’il nous en coûte, à nous, peuples du monde. Pourquoi ? Parce que si le pouvoir venait à leur échapper, la population aurait accès à des éléments de preuve, qui démontrent que, effectivement, « dans leur immense majorité » (1), les marionnettes politiques que les lobbys (principalement) issus du pétrole, l'armement, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et le BTP ont placées au pouvoir, mènent, depuis plus de 80 ans et contre tous les peuples du monde, une guerre sans merci . Une guerre politique, militaire, économique, culturelle et spirituelle, et qui, depuis environ 10 ans, est aussi, désormais, une guerre hégémonique. En effet, à la guerre la militaire, incessante depuis 1950 par la volonté expansionniste infinie de l'OTAN, et menée aux fins d'accaparement des ressources naturelles, cette caste dirigeante parasite avait déjà ajouté l'orchestration des famines. Donc, depuis une dizaine d'années, elle y a ajouté également l'empoisonnement des sols, de la nourriture, de l'air et de l'eau, pour la dégénérescence programmée de la physiologie humaine au profit de Big Pharma.

Tout récemment, elle y a ajouté la guerre sanitaire des « virus-vaccins », aux fins, elle, d'une part, d'une forme de soumission de la population à des mesures qui laissent envieux les dictateurs de la planète tellement le travestissement de la réalité en faux mensonges et inversions accusatoires a pris place. Une dictature sanitaire mise en place (avec la fausse excuse aujourd'hui avancée de la variole du singe ou d'une future pandémie annoncée), par l'O.M.S : l'organisation mondiale de la soumission. Et d'autre part, dans un objectif eugéniste que certains n'hésitent plus à évoquer, pour notre bien, à grand renfort de médias subventionnés





