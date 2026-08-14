Censure totale de la loi interdisant les réseaux sociaux au moins de 15 ans

Une fois de plus, nous avons eu raison de ne pas nous joindre au chœur de pleureuses des médias indépendants qui promettaient la fin de la démocratie.

Pascal Clérotte août 14, 2026

Nous l’avons dit. La loi visant à protéger les mineurs en interdisant l’accès aux réseaux sociaux des moins de 15 ans est inconstitutionnelle et inconventionnelle. Et si nous avons pu le dire, ce n’est pas parce que nous consultons des experts de plateau mais parce qu’au sommet de l’appareil d’Etat, on nous parle encore.

Nos confrères des médias indépendants nous avaient alors opposé un argument commode : « Ferrand préside le Conseil constitutionnel, donc Macron le contrôle — ça passera. » Un raisonnement qui trahit une méconnaissance des institutions et un refus de voir la réalité en face, parce qu’elle les dérange. C’est le Conseil d’État, non l’Élysée, qui assure le secrétariat général du Conseil constitutionnel. Et la haute magistrature — qu’elle soit judiciaire ou administrative — ne tolère plus, depuis plusieurs années, le désordre entretenu par la macronie à des fins de basse politique, ni les assauts répétés de l’exécutif contre l’ordre juridique et institutionnel.

Il n’est pas possible, comme en a donné instruction Emmanuel Macron, de réécrire une version juridiquement robuste d’un texte dont l’esprit même est inconstitutionnel.

Il ne faut jamais accorder sa confiance aveugle à la justice — c’est précisément pour cela qu’existent trois degrés de juridiction. Elle sait en revanche défendre farouchement ses propres prérogatives. Or ce que le pouvoir exécutif tente de s’arroger depuis 2017, c’est ni plus ni moins le monopole du contrôle des libertés publiques — ce qui signerait, de fait, la fin de la justice

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