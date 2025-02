Arrestation de Calin Georgescu - version officielle CNN

Calin Georgescu a été arrêté dans la circulation et emmené avec un mandat au bureau du procureur général pour des audiences

Dragoș Boța, Georgiana Murgilă CNN Roumanie

Publié à 12:46 26 févr. 2025

Calin Georgescu a été arrêté mercredi dans la circulation et emmené au bureau du procureur général pour des audiences.

Călin Georgescu est accusé d’être impliqué dans une organisation fasciste, d’avoir promu des idéologies controversées et des personnages historiques dans l’espace public, et d’avoir diffusé de fausses informations ayant un impact sur la sécurité nationale. La décision a été prise à la suite de la jonction de deux affaires pénales visant des activités extrémistes menées au niveau national.

Selon les procureurs, Georgescu était impliqué dans le soutien et l’adhésion à une organisation extrémiste dirigée par Marian Motocu. Le groupe, présent dans 37 départements du pays, visait à propager des idéologies légionnaires et antisémites dans l’espace public, mais aussi à organiser des actions violentes contre les politiciens, les juges et les minorités ethniques. Un élément clé de l’enquête est un discours prononcé par Georgescu sur la place de l’Université, où il a repris les paroles et les gestes du maréchal Ion Antonescu, condamné pour crimes de guerre, et a effectué le salut légionnaire, un geste interdit par la législation en vigueur. L’enquête a révélé des conversations et des enregistrements compromettants, notamment un appel téléphonique avec des responsables de l’ambassade de Russie et des discussions sur l’organisation de « gardes patriotiques » pour occuper les institutions de l’État. Des noms éminents circulent également, tels que George Mocanu, parlementaire de la République de Moldavie, et Petru Budeanu, associé de « Codrii Moldovei SRL ».

Le parquet a ordonné la poursuite de l’enquête pénale pour trois chefs d’accusation principaux : 1. Initiation et soutien à une organisation à caractère fasciste, raciste ou xénophobe. 2. Promouvoir le culte des personnes coupables de génocide et de crimes de guerre. 3. Rejoindre et soutenir une organisation antisémite.

Ce matin, il y a eu des raids chez les gens de Călin Georgescu au cours desquels une accumulation de crimes tels que l’initiation ou la création d’une organisation à caractère fasciste, raciste, xénophobe, l’adhésion ou le soutien à un tel groupe sous quelque forme que ce soit est enquêtée.

Nous parlons également de la promotion publique du culte des personnes coupables d’avoir commis des crimes de génocide ou des crimes de guerre.

D’autres crimes liés à la campagne électorale sont également visés. Par exemple, de fausses déclarations concernant les sources de financement de la campagne électorale, la communication de fausses informations, les actions contre l’ordre constitutionnel, le non-respect du régime des armes et des munitions et tout article pyrotechnique.

Lors des perquisitions de mercredi, les procureurs ont saisi plus de 1,5 million d’euros, dont une partie a été trouvée dans les coffres-forts d’Horatiu Potra.





De l’argent trouvé dans les coffres-forts de Horațiu Potra

Selon les informations obtenues par les procureurs du bureau du procureur général, il existe des liens évidents entre le financement de la campagne de Georgescu et la Russie.

Les gens de Călin Georgescu et ses liens avec Moscou

Calin Georgescu , ancien candidat aux élections présidentielles de l’année dernière, est entouré d’une foule de personnes ayant des liens profonds avec la Russie, des liens qui remontent aux combattants tchétchènes de Ramzan Kadyrov, ont déclaré des sources judiciaires à Antena 3 CNN.

Georgescu lui-même a rencontré l’idéologue de Poutine, Alexandre Douguine . Il y a de nouvelles preuves du lien entre les personnes les plus proches de Călin Georgescu et la Russie. Horatiu Potra était à Moscou juste avant les élections, et la petite amie de son garde du corps, Marin Burcea, a des liens évidents avec les Tchétchènes de Ramzan Kadyrov, selon des sources judiciaires.

Horațiu Potra, à Moscou

La petite amie du garde du corps de Georgescu, à côté des mercenaires tchétchènes de Ramzan Kadyrov

Le soutien de la Russie à Calin Georgescu devient de plus en plus évident dans le contexte où sont exposés ses liens avec de nombreux personnages ayant des sympathies pro-russes et directement impliqués dans les opérations du régime du Kremlin.

Georgescu est souvent entouré de personnalités extrêmement controversées dans le domaine des services de renseignement, beaucoup d’entre elles ayant des liens évidents avec les structures du régime russe.

Parmi eux se trouve Andy Constantin Lupu, un jeune homme de 24 ans actif dans la direction du parti nationaliste LEU (Droit, Éducation, Unité) et qui possède la propriété d’Izvorani qui a servi de base aux opérations électorales de Georgescu. Les relations de la famille Lupu avec des individus et des organisations associés à la Russie ont également été révélées dans des enquêtes journalistiques antérieures.

Un autre est George Teșeleanu, qui dit de lui-même qu’il a travaillé dans des organisations en Russie et en Ukraine – il dit qu’il a travaillé à l’Académie des sciences naturelles de la Fédération de Russie et à l’Académie des sciences minières d’Ukraine.

Comment la campagne de Georgescu a été financée et les liens avec le Kremlin

De plus, un vaste réseau de faux comptes, géré à partir d’adresses IP situées en Turquie et connectés à des entreprises suspectes en Russie et au Royaume-Uni, a été utilisé pour inonder la plateforme TikTok de messages de soutien à Calin Georgescu dans la campagne présidentielle.

Derrière cette opération se cachent des entreprises ayant des liens directs avec la machine de propagande moscovite, dont AdNow, une entreprise impliquée dans des campagnes de désinformation coordonnées par des entités russes. Des documents et des enquêtes en ligne démontrent les liens entre ce réseau et les stratégies précédemment utilisées par les agences d’influence russes et indiquent comment ils ont tenté de manipuler l’opinion publique en Roumanie.

Il a été établi que plusieurs comptes sur le réseau sont gérés à partir d’adresses IP communes (les 15 adresses IP les plus utilisées sont situées en Turquie) et à partir d’appareils identiques. Dans ce contexte, les autorités roumaines ont demandé aux autorités turques de mettre en place une commission rogatoire pour enquêter sur cette affaire, selon des sources judiciaires.

Pour la création de comptes réseau, les modèles « ushakov » ont été utilisés. (Exemples : ushakov.5ow8e@rambler.ru, ushakov.6pr0q@rambler.ru, ushakov.7gei1@rambler.ru) ou « aleksandrov ». (par exemple : aleksandrov.27o0l@rambler.ru), suivi d’une combinaison aléatoire de 5 caractères (chiffres et lettres). De plus, l’utilisation d’un domaine enregistré dans la Fédération de Russie (@rambler.ru) fournit des indices sur l’origine des entités derrière ce réseau de trolls automatisé et limite les possibilités d’enquêter et d’identifier celles-ci.

La branche russe d’AdNow était détenue, jusqu’en 2018, par Ioulia SEREBRYANSKAYA, qui était activement impliquée sur la scène politique russe, selon les données de l’enquête. Serebryanskaya a été en charge des campagnes électorales de Dmitri Medvedev et de Vladimir Poutine dans le passé.

La réaction de Calin Georgescu après les fouilles de Horațiu Potra et de son garde du corps

Calin Georgescu a réagi aux perquisitions qui ont été menées chez Horațiu Potra et son garde du corps. Selon le candidat indépendant, les autorités roumaines « cherchent à inventer des preuves pour justifier le vol des élections ». Les nouveaux contrôles visent à financer la campagne électorale de Calin Georgescu pour les élections présidentielles de la fin de l’année dernière.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a également accusé des tentatives de blocage de sa candidature aux élections présidentielles de mai 2025. Calin Georgescu a exhorté les Roumains à descendre à nouveau dans la rue et a déclaré qu’il les attendait le samedi 1er mars sur la place Victoriei.







https://www.antena3.ro/amp/surse-calin-georgescu-a-fost-oprit-in-trafic-si-ridicat-cu-mandat-este-adus-la-parchetul-general-la-audieri-737504.html