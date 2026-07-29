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Ciel Voilé

Feux en Gironde : témoignages d'agriculteurs

29 Juillet 2026, 06:35am

Piscine en PVC intacte ?

Piscine en PVC intacte ?

Comment une piscine en pvc peut-elle rester intacte ?

La théorie du bleu protégé comme à Hawaï renforce l'hypothèse des rayons dirigés.

( bfmtv à 12h33) incendie en Gironde.

Les armes à énergie directe comprennent des lasers, des ondes millimétriques et des micro-ondes. Elles se basent toutes sur la fréquence de la lumière. Et les différentes longueurs d’ondes de la lumière affectent les couleurs de manière différente.

Par exemple pour retirer les tatouages, différentes longueurs d’ondes sont utilisées pour différentes couleurs parce que la couleur est une qualité de la lumière. Chaque couleur a sa propre fréquence. La fréquence de la couleur bleue est 6,66.

https://www.powertechnology.com/lasers-for-geospatial-applications/

 

Feux en Gironde : témoignages d'agriculteurs

https://x.com/ChristinePP27/status/2082068908828405949

 

N'EST CE PAS CE PROJET QUI ENTRAINERAIT DES FEUX EN MASSE ???

Le président de la République vient de dévoiler la carte des trente-cinq sites retenus pour accueillir en France des data centers pour l'intelligence artificielle.

La France accélère sur l'accueil des data centers pour l'intelligence artificielle. Au lendemain de l'annonce de Clara Chappaz, ministre de l'Intelligence artificielle et du Numérique, faisant état de trente-cinq sites « prêts à l'emploi », le président de la République lui-même a dévoilé, vendredi soir à la presse quotidienne régionale, la carte des sites retenus [voir à la fin de l'article]. « Certains sont prêts tout de suite, d'autres le seront d'ici à 18 à 24 mois », a précisé Emmanuel Macron.

Des propos qui font écho à l'annonce, jeudi, de la construction en France, par les Émirats arabes unis d'un « campus » axé sur l'intelligence artificielle avec un data center géant d'une capacité de calcul pouvant aller jusqu'à un gigawatt. « Ce qui représente des investissements d'un ordre de grandeur de 30 à 50 milliards d'euros », selon l'Élysée. Il sera le plus grand campus en Europe consacré à l'IA, a affirmé l'entourage du chef de l'État. Ces investissements font partie d'un accord de partenariat sur l'IA signé jeudi soir à Paris en présence d'Emmanuel Macron et de son homologue émirati Mohamed ben Zayed Al-Nahyane.

L’article de La Tribune a disparu ? : http://latribune.fr/technos-me

Lien modifié ? https://www.latribune.fr/article/tech/intelligence-artificielle/4286214792786/carte-ou-en-sont-les-projets-de-data-centers-en-france

 

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