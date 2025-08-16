Lettre à la France d'Anna Von Reitz

https://annavonreitz.com/lettertofrance.pdf

Il est étrange que la France soit véritablement le berceau de la liberté et pourtant, paradoxalement, qu'elle reste inconsciente. Je ne peux expliquer ce phénomène. La population est distraite par la crise migratoire et ne voit pas la crise bien plus vaste : son occupation militaire depuis 1946.

Tout a commencé immédiatement après la fin des hostilités, avec le jour de la Victoire en Europe. Les Alliés ont occupé 17 pays d'Europe occidentale et ne sont jamais partis. Même le gouvernement résolument nationaliste de Charles de Gaulle a été progressivement infiltré et asservi aux fonds et aux programmes de l'OTAN.

N'est-ce pas clair ?

D'après les archives historiques ?

Qui finance le budget de la Défense française depuis 1946 ?

Le gouvernement Macron ne verse que 4 % au maximum, et à qui ?

Les forces d'occupation n'ont jamais quitté le territoire français.

Cela devrait être évident pour quiconque y réfléchit quelques instants. Quand sont-elles parties ? Comment les Américains ont-ils été remplacés par des troupes françaises payées et commandées par le gouvernement américain et l'OTAN ?

Votre armée a été illégalement transformée en une force mercenaire étrangère détenue et exploitée par des sociétés commerciales étrangères – ce qui a pour effet de vous faire occuper par ce qui semble être vos propres forces armées – mais ce n'est pas le cas.

L'histoire est la même partout où ils vont.

Macron est une marionnette qui ne mérite même pas d'être détestée, un président si ignorant qu'il ignorait que les armes nucléaires de la France se limitaient à sa propre défense ?

Pourquoi les soldats français sont-ils payés par des sociétés étrangères agissant comme des trésoriers ? Pourquoi la France n'a-t-elle pas son propre trésorier agissant sous le contrôle du gouvernement français ?

Une arrière-grand-mère de Big Lake, en Alaska, sait cela sur la France, mais pas le président français ?

Il s'agit en grande partie de faire quelques recherches et d'observer les choses par vous-même.

Demandez-vous : pourquoi et COMMENT le franc français a-t-il été remplacé par l'euro ? Par l'autorité de qui ?

Si une nation n'a pas sa propre monnaie, est-elle vraiment une nation ?

Quel drapeau la France arbore-t-elle ? Devrait-elle plutôt arborer un drapeau de temps de paix ?

Pourquoi arbore-t-elle un drapeau de guerre si la France est en paix ?

Si la France est en guerre, dans quel sens ? Contre qui ? Pourquoi ?

Pourquoi la paix n'est-elle pas déclarée ?

Quel imbécile a autorisé la pollution du génome de la nation française via les « protocoles » COVID-19 ?

Pourquoi des protocoles militaires ont-ils été déployés pour imposer et contraindre ces injections ?

La santé publique est une affaire civile.

Ah, mais vous n'avez plus de gouvernement civil français, tout comme vous n'avez plus d'armée française.

Vous avez une force commerciale mercenaire étrangère composée d'hommes et de femmes français. Donc, tout ce qui est bon pour l'entreprise étrangère est valable. Et peu importe pour qui les Français votent, car il ne s'agit pas d'une élection pour une fonction publique.

Vous élisez le « président » d'une entreprise étrangère opérant sur le sol français pour fournir des services gouvernementaux essentiels.

Pas étonnant que le gouvernement soit médiocre dans son travail !

Personne – aucun vrai Français travaillant pour la France – ne gère les affaires, et c'est ainsi depuis 1946.

Ce sont des Français employés par des entreprises étrangères qui mènent la danse, et leur « travail » consiste à faire des profits pour l'entreprise au détriment de la France. Leur mission devrait être de protéger la France, mais non, ces pirates travaillent pour des intérêts étrangers non déclarés et se livrent à des opérations de course.

Ils ne protègent la France que dans la mesure nécessaire pour continuer à détourner les ressources françaises, à porter atteinte à la nationalité française et même à détruire le génome français à des fins lucratives.

Tout Français ayant reçu l'injection est désormais considéré comme un « transhumain » dépourvu de tout droit humain.

Vous y pensez ?

La voie à suivre est claire.

Réveillons-nous tous, liquidons ces sociétés criminelles et cessons de sombrer dans l'oubli. Et arrêtons de leur verser des salaires. Elles nuisent à leurs employeurs tout en percevant leurs salaires de nos poches, abusant de nos ressources pour nous nuire.

Depuis des générations, elles collectent des impôts sous de faux prétextes et dépensent l'argent des autres sans compter depuis la Révolution. Quand la France se réveillera-t-elle et verra-t-elle la tromperie qu'est Emmanuel Macron et qu'il représente ?

Le système tout entier est fissuré dans ses fondements. Tous les gouvernements nationaux d'Europe occidentale ont été infiltrés et réquisitionnés par l'Axe anglo-néerlandais au cours des 300 dernières années, et leur piraterie s'est développée comme un cancer à différents stades, jusqu'à atteindre presque tous les secteurs d'activité.

Nous le savons maintenant.

Grand-mère

------------------