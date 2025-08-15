L'État profond empoisonne l'humanité aux déchets toxiques

Mark Whiteside, M.D., M.P.H.

Key West, Floride, États-Unis

J. Marvin Herndon, Ph.D.

Transdyne Corporation

Dewees Island, Caroline du Sud, États-Unis

RÉSUMÉ

Aux États-Unis, le taux de mortalité infantile est le plus élevé parmi 46 pays, et les taux de troubles du spectre autistique (TSA) explosent. Certains pourraient considérer cela comme un grand mystère, mais ce n'est pas le cas. Depuis des décennies, l'État profond pollue délibérément les réserves d'eau potable aux déchets toxiques non purifiés issus de la production d'engrais phosphatés, principalement de l'acide hydrofluorosilicique (HFSA), sous prétexte d'améliorer la santé dentaire. Depuis des décennies, l'État profond pollue secrètement l'air que nous respirons aux cendres volantes de charbon (CVC), un déchet toxique issu de la combustion du charbon, sans que personne ne le sache. Ces deux activités flagrantes de l'État profond doivent cesser.

INTRODUCTION

Il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans les institutions humaines actuelles. L'État profond a trouvé les moyens d'empoisonner l'humanité avec non pas un, mais deux déchets industriels. Le terme « État profond » désigne la cabale de mondialistes, d'élites, d'organisations et d'entreprises multinationales, de fonctionnaires et d'employés du gouvernement, et d'autres acteurs qui agissent collectivement comme un « gouvernement fantôme » pour usurper et soumettre la volonté, les libertés, la santé et la prospérité des citoyens ordinaires et des nations souveraines [1].

Dans un cas, l'acide hydrofluorosilicique, un déchet toxique issu de la production d'engrais phosphatés (souvent abrégé HFSA), est ajouté aux réservoirs d'eau potable sous prétexte d'améliorer la santé dentaire. Dans un autre cas, les cendres volantes de charbon, un déchet toxique issu de la combustion du charbon, sont rejetées dans l'air que nous respirons.

Le phosphate naturel est une ressource fossile dont la formation nécessite une longue période géologique [2]. La plupart des ressources mondiales en phosphate naturel proviennent de dépôts marins sédimentaires [3]. La roche phosphatée, comme le charbon, contient des éléments toxiques, notamment de l'arsenic, du plomb, du cadmium, de l'aluminium, du baryum, du strontium, du cobalt, du fer et du soufre [4, 5].