Accusations de génocide à Gaza : quand l'ONU et Téhéran mettent Israël dos au mur

Le Collectif Citoyen, France-Soir Publié le 26 septembre 2025 - 11:45

Imaginez un instant une commission des Nations unies, qui après des mois d'enquête minutieuse, pointe du doigt Israël pour génocide à Gaza . Ajoutez à cela l'Iran qui, ce 25 septembre 2025, balance à la face du monde des documents soi-disant volés sur le programme nucléaire israélien. Et pile au milieu, la France qui reconnaît officiellement l'État palestinien trois jours plus tôt. L'actualité du Moyen-Orient n'est pas un thriller géopolitique, c'est notre réalité brutale. Mais derrière ces coups de théâtre, se cache une hypocrisie occidentale perverse récurrente : on pleure les civils tout en armant les bombes qui les tuent.

Et si, pour y voir plus clair, on replongeait dans l'histoire complexe et souvent oubliée des relations entre l'Iran et Israël ? Une saga millénaire de coexistence et de trahisons, qui montre que la haine actuelle n'est pas une fatalité, mais un choix récent. Disséquons cela sans concession, en puisant dans les archives pour rappeler ce que l'on a trop vite effacé et voir si ces gestes sont du vent symbolique ou un vrai virage.

Commençons par le cœur du scandale : le rapport de l'ONU. Le 16 septembre 2025 , la Commission indépendante internationale d'enquête des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés a rendu ses conclusions sans appel . Israël, dit-elle, « a commis un génocide contre les Palestiniens de Gaza » . Pas une exagération rhétorique, mais une analyse juridique froide : des actes qui visent à « détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux », comme le définit la Convention sur le génocide de 1948. Sur la base de quelles preuves ? Une campagne militaire qui a rasé hôpitaux, écoles et quartiers entiers, tuant plus de 40 000 civils en un an – des femmes, des enfants, des familles entières effacées des cartes.





