La mort d’une nation

Scott Ritter – Le 26 septembre 2025 – mondialisation.ca

Trump a annoncé soutenir les objectifs de l’Ukraine de rétablir les frontières de 1991 avec la Russie. Il pense aider l’Ukraine. Mais en réalité, il ne contribue qu’à la destruction d’une nation.

C’est par une publication stupéfiante sur les réseaux sociaux que le président Donald Trump a mis fin à toute prétention d’être considéré comme un médiateur de paix entre la Russie et l’Ukraine. Au cours de sa campagne pour l’élection présidentielle de 2024, il a maintes fois affirmé que son objectif était de mettre fin au conflit “ dans les 24 heures” suivant son investiture. Bien que ce délai se soit avéré difficile à tenir, il s’est dit déterminé à instaurer une paix durable, même s’il n’a pas été en mesure de définir de stratégie pour y parvenir.

Depuis le début de sa présidence, il a été mal conseillé par une équipe de responsables de la sécurité nationale et étrangère, pour la plupart russophobes invétérés. De son secrétaire d’État, Marco Rubio, à son conseiller à la sécurité nationale (Mike Waltz, puis Marco Rubio, qui cumule les deux fonctions, façon Henry Kissinger), en passant par son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, son directeur de la CIA, John Ratcliffe, et son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, Trump s’est entouré d’individus qui vouent une haine tenace à la Russie et à ses dirigeants depuis l’âge adulte.

Quand ses conseillers préconisent de bonnes relations avec la Russie, il rejette leurs avis (comme avec Tulsi Gabbard, sa directrice du renseignement national) ou les annule en leur opposant un rempart russophobe (comme avec son envoyé spécial pour la Russie, Steve Witkoff, dont les positions sont contredites par celles de Keith Kellogg).

Ses velléités de mettre fin au conflit en Ukraine et à normaliser les relations avec la Russie rencontrent une opposition conséquente dans son entourage, sans grande opposition. Pour aggraver la situation, les alliés européens des États-Unis soutiennent presque unanimement une politique de maintien du conflit en Ukraine, censé vaincre stratégiquement la Russie. La politique russe de l’administration Trump présente donc de graves incohérences, car Trump est soumis à des pressions de toutes parts pour rompre avec la Russie et son dirigeant, le président Vladimir Poutine.

En août, tout indiquait que les penchants du président avaient pris le dessus, puisqu’il a rencontré Poutine en Alaska. Ce sommet a incité Trump à adopter la posture russe sur la fin du conflit, qui prévoit que l’Ukraine accepte des concessions territoriales ainsi que des restrictions concernant son armée et sa souveraineté politique.

La suite :