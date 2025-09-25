Crise économique en France : inflation, énergie et désindustrialisation

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 25 septembre 2025 - 10:23





Ce géant industriel invincible qu’était jadis la France, gît à terre, suffoquant sous le poids d'une crise économique . Une crise orchestrée tels les multiples actes d’un opéra tragique. L'inflation a semblé se calmer à 0,9 % en moyenne annuelle selon les projections de la Commission européenne, mais ce n'est en fait qu'un leurre. Elle masque un appauvrissement structurel. Malgré une baisse projetée de 5 % pour l'année, les factures d’énergie pèsent encore lourd (inflation énergétique à -6,2 % en août), car les salaires, eux, stagnent à +1,2 % tout au plus. C’est le triste reflet d'une volatilité persistante qui garde les ménages en haleine.

Et qui y a-t-il au cœur de ce chaos ? Une désindustrialisation galopante . 500 000 emplois au moins ont disparu depuis 2017, laissant des usines fantômes dans les bassins ouvriers, de Dunkerque à Marseille. Selon l'Insee et l'OCDE, la croissance en France patine à 0,6 % pour 2025. Elle freinée par un production industrielle anémique et un commerce extérieur léthargique. Ce n'est pas un accident. Non ! C'est un suicide économique volontaire.

Cette autodestruction est pilotée depuis l'Élysée par un gouvernement Macron. Sous couvert de « réformes structurelles », il impose une austérité masquée. Une austérité qui évidemment affecte au principal les Français les plus pauvre, mais qui impacte également durement les classes moyennes, ces familles qui jonglent entre crédits et caddies allégés. « Et en même temps », principe de base du système Macron, cette austérité imposée aux Français, engraisse les élites mondialisées, ces nomades fiscaux qui dansent sur les ruines de notre souveraineté. Telle était et demeure la finalité économique du « Parce que c’est notre projet ! » pour lequel Emmanuel Macron a été propulsé au pouvoir par ces élites mondialisées.





