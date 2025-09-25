Déclarations de Trump à l'ONU : le climat sous le feu des critiques, un défi pour la science et la transparence

Le Collectif Citoyen, France-Soir Publié le 24 septembre 2025 - 18:00





Hier, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Donald Trump a une fois de plus secoué le monde diplomatique . Dans une allocution d'une heure, marquée par un ton combatif et des attaques frontales contre les institutions internationales, il a qualifié le changement climatique de « plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde » et le « empreinte carbone » d'une « farce inventée par des gens aux intentions malveillantes ». Ces propos, diffusés en direct , ont relancé le débat mondial sur l'urgence environnementale , tout en posant des questions profondes sur la transparence scientifique et les réactions internationales.





Le climat au cœur de la déclaration trumpienne

Trump n'a pas mâché ses mots. S'adressant aux chefs d'État et de gouvernement réunis à New York, il a dénoncé les politiques climatiques comme une « escroquerie verte » qui « redistribue la fabrication et l'activité industrielle des pays développés vers les pollueurs qui enfreignent les règles et s'enrichissent ». Il a moqué les énergies renouvelables – éolien et solaire – les qualifiant d'inefficaces et plus coûteuses que les combustibles fossiles , tout en revendiquant le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris comme une victoire pour l’ « America First ». « Le changement climatique est un travail d'arnaqueurs », a-t-il lancé, affirmant que les prédictions de réchauffement global étaient erronées car « il a commencé à faire plus frais ». Ces affirmations, qui vont à l'encontre du consensus scientifique sur l'accélération du réchauffement climatique due aux activités humaines, ont été prononcées alors que les médias, sans relâche et sans débat véritable – hormis sur le consensus lui-même –, rabâchent, images à l'appui, que le monde bat des records de chaleur, d'incendies et d'inondations.





La suite :





