Ciel Voilé

Éducation à la sexualité : Scandale en Lozère après la nomination d’un référent condamné pour pédopornographie, Ségolène Royal dénonce un "délire"

17 Septembre 2025, 17:54pm

Éducation à la sexualité : Scandale en Lozère après la nomination d’un référent condamné pour pédopornographie, Ségolène Royal dénonce un &quot;délire&quot;

France-Soir Publié le 17 septembre 2025 - 09:14


 

Le nouveau programme national d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVAR), mis en place pour la rentrée 2025, fait à nouveau parler de lui, et pas de manière positive. En Lozère, un conseiller pédagogique, condamné en 2011 pour détention de fichiers pédopornographiques, avait été désigné cet été pour former les enseignants du primaire à ce programme sensible. Révélée par Mediapart, cette nomination a provoqué une vive réaction des autorités et une indignation générale, amplifiée par les critiques de l'ancienne ministre Ségolène Royal.


Les faits : une nomination controversée

Selon les investigations de Mediapart, publiées le 13 septembre 2025, l'académie de Montpellier avait nommé ce conseiller pédagogique de circonscription en Lozère comme référent chargé de former les enseignants du premier degré au programme d'"éducation à la vie affective et relationnelle". Ce dispositif, obligatoire depuis la rentrée, vise à sensibiliser les élèves aux questions d'affectivité, de relations et de sexualité, adapté aux âges des enfants du primaire. L'homme en question, un ancien directeur d'école, avait été condamné il y a plus de dix ans par la justice pour possession d'images à caractère pédopornographique, un fait grave qui n'avait apparemment pas été détecté lors de sa désignation.

Informée de cette situation le vendredi 12 septembre, la rectrice de l'académie de Montpellier, Carole Drucker-Godard, a immédiatement décidé de retirer cette fonction au concerné. "La rectrice ne saurait tolérer la poursuite des fonctions de cet agent", a déclaré le rectorat, précisant que l'individu n'avait réalisé aucune intervention depuis sa nomination. Une enquête administrative a par ailleurs été lancée pour éclaircir les circonstances de cette nomination, comme l'a annoncé la rectrice lors d'un déplacement en Lozère le 15 septembre.


 

La suite :


 

https://www.francesoir.fr/politique-france/education-la-sexualite-scandale-en-lozere-apres-la-nomination-d-un-referent

