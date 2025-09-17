Pacte Vert : Le PPE promet d’annuler l’interdiction de vendre des véhicules thermiques d’ici 2035

M.A. Publié le 16 septembre 2025 – 10:02





Le PPE revient à la charge et le Green Deal d’Ursula von der Leyen pourrait être davantage déplumé de ses éléments clés. Le Parti populaire européen (PPE) envisage de présenter prochainement une proposition visant à supprimer la législation interdisant la vente de véhicules à moteur thermique d’ici 2035, afin de relancer cette industrie de plus en plus essoufflée. L’exécutif prévoit déjà de réexaminer le texte d'ici à la fin de l’année en cours, face aux inquiétudes des constructeurs qui l’ont sommé d’accélérer son calendrier face aux difficultés actuelles.

L’Union européenne a adopté en 2023, un règlement interdisant la vente de véhicules à moteur thermique neufs à partir de 2035, afin de réduire les émissions de CO₂ du transport routier. Cette interdiction concerne les voitures et camionnettes utilisant l’essence ou le diesel, y compris les hybrides. Le texte ne s’applique pas au marché de l’occasion : les véhicules thermiques pourront continuer de circuler en Europe.

Les promesses du PPE

Face à cette législation, la majorité des constructeurs européens ont exprimé leurs inquiétudes, estimant que l’objectif 2035 était difficilement atteignable, notamment en raison des enjeux industriels, du coût des véhicules électriques et des risques pour l’emploi dans les filières thermiques. Des États comme l’Allemagne et l’Italie ont réclamé des assouplissements, poussant la Commission à promettre, cela fait quatre jours, une clause de revoyure anticipée d’ici fin 2025, avec une proposition sur d’éventuelles mesures de flexibilité et une possible législation début 2026, sans pour autant remettre en cause l'échéance de 2035.

Les derniers mois ont été particulièrement marqués par une phase d’incertitude chez les fabricants européens, sous la pression de la loi sur les moteurs thermiques et de la concurrence chinoise croissante.

