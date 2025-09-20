Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

L'Amazonie a perdu 49 millions d'hectares en 40 ans

20 Septembre 2025, 18:04pm

France-Soir Publié le 18 septembre 2025 - 18:20


En quatre décennies, la forêt amazonienne brésilienne a perdu 49,1 millions d’hectares, l’équivalent de l’Espagne. Une tendance amplifiée par l’agriculture intensive et l’élevage. Ce déclin pourrait conduire à la rupture d’un équilibre écologique vital, avec des impacts mondiaux. Les autorités brésiliennes et les experts pointent un seuil critique qui, une fois franchi, pourrait transformer l’Amazonie en savane.

Depuis 1985, la forêt brésilienne a perdu une surface équivalente à celle de l’Espagne, soit 49,1 millions d’hectares, selon des données récentes du réseau Mapbiomas. Ce phénomène, révélé le 15 septembre dernier, ne se limite pas à des chiffres ; il met en lumière l’effondrement écologique en cours et les dangers d’un désastre à l’échelle mondiale.


 

La suite :


 

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/l-amazonie-perdu-49-millions-d-hectares-en-40-ans


 

