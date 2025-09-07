L'avertissement de la Chine

Manlio Dinucci – Le 6 septembre 2025 – mondialisation.ca





La prédominance mondiale que les Etats-Unis, plus grande puissance de l’Occident, veulent maintenir à tout prix, viole les plus élémentaires normes du droit international : l’Administration Trump a révoqué les visas des représentants de l’Etat de Palestine, en les empêchant de participer à l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre. Cette prétention de domination suscite une opposition croissante de la part du Sud Global. Ce que confirme l’avertissement lancé par la Chine avec la plus grande parade militaire à Pékin.

L’Administration Trump ne permettra pas que les représentants de l’Etat de Palestine participent à l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre. Le Secrétaire d’Etat Marco Rubio leur a en effet refusé les visas d’entrée aux Etats-Unis pour accéder au quartier général de l’ONU à New York. Ce faisant les Etats-Unis violent l’accord signé en 1947 avec les Nations Unies, qui à l’Article IV stipule : “ Les Etats-Unis n’imposeront aucun empêchement au transit de ou vers le siège central des Nations Unies à New York à des membres et fonctionnaires de l’ONU ”. En violant cet accord l’Administration Trump s’arroge de fait le droit de décider quels Etats membres peuvent et lesquels ne peuvent pas participer aux travaux des Nations unies. Dont fait partie l’Etat de Palestine, déjà reconnu par 147 des 193 Etats membres des Nations Unies, mais privé du droit de vote à cause du veto étasunien au Conseil de Sécurité.

Le communiqué officiel du Département d’Etat déclare que l’Administration Trump a révoqué les visas des membres de l’Organisation pour la Libération de la Palestine (OLP) et de l’Autorité Palestinienne (AP), en vue de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies, “ dans l’intérêt de notre sécurité nationale ” car “ l’OLP et l’AP sont responsables d’avoir compromis les perspectives de paix à travers leurs recours à la Cour Internationale de Justice de l’ONU pour obtenir la reconnaissance unilatérale d’un hypothétique Etat palestinien ”.

La suite :