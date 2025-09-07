Les ventes d'armes françaises à Israël ont explosé en 2024

Paris s'est engagé à reconnaître la Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, Israël accusant Macron de “jouer sur les deux tableaux”.’

Les commandes d’armes françaises par Israël ont atteint 29,27 millions de dollars en 2024, soit le niveau le plus élevé depuis 2017, selon le rapport 2025 sur les exportations du ministère français de la Défense obtenu par Mediapart le 4 septembre.

Le rapport indique que la France a réalisé sa deuxième meilleure performance mondiale avec 23,33 milliards de dollars de ventes d’armes l’année dernière. Israël fait partie des pays qui ont connu ce que le ministère qualifie d’ “ année record” en matière d’achats.

Le ministère a cherché à minimiser l’augmentation des ventes à Israël, soulignant que ces commandes ne représentent que “ 0,13 % du total des commandes enregistrées”. À titre comparatif, l’Irak a représenté 1,25 milliard de dollars, les Émirats arabes unis 718 millions de dollars et l’Arabie saoudite 170 millions de dollars.

Les licences accordées à Israël comprennent deux licences d’une valeur de 131,76 millions de dollars dans la catégorie ML3 (munitions et dispositifs de réglage de roquettes), six licences d’une valeur de 6,91 millions de dollars dans la catégorie ML5 (équipements de contrôle de tir, de surveillance et d’alerte) et trois licences d’une valeur de 5,40 millions de dollars dans la catégorie ML15 (équipements d’imagerie ou de contre-mesures).

Aymeric Elluin, d’Amnesty International, a déclaré à Mediapart que ces technologies sont “ essentielles pour mener des opérations terrestres ” à Gaza.

Le ministère de la Défense a justifié cette augmentation en affirmant que la plupart des exportations concernent des composants intégrés dans des systèmes défensifs ou réexportés vers des pays tiers.

“ Les deux tiers de ces commandes correspondent à des composants qui seront intégrés dans des équipements réexportés vers des pays tiers” , selon le rapport.

