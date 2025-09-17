La Commission propose des sanctions contre Israël

Ce mercredi 17 septembre, la Commission européenne a proposé des sanctions visant les ministres israéliens et les colons extrémistes, ainsi que la suspension de l’accès préférentiel au marché européen accordé pour des milliards d’euros d’exportations israéliennes.

" Nous regrettons d’avoir à prendre ces mesures » , a déclaré le commissaire européen au Commerce, Maroš Šefčovič, lors d’une conférence de presse. « Cependant, nous pensons qu’elles sont à la fois appropriées et proportionnées compte tenu de la crise humanitaire qui sévit actuellement à Gaza. »

Le paquet de mesures de rétorsion est le plus ambitieux jamais proposé par Bruxelles pour faire pression sur le régime israélien afin qu’il mette fin à la guerre. Le conflit ne montre aucun signe d’apaisement, et ce malgré la famine qui touche l’enclave palestinienne dévastée, près de deux ans après l’incursion du Hamas en Israël qui a déclenché une riposte de Tel-Aviv, le 7 octobre 2023.

« Je pense qu’il est important de montrer aux Européens que nous sommes capables, disposés et prêts à réagir lorsque des principes ont été outrepassés et des limites ont été franchies » , a expliqué un haut fonctionnaire de la Commission.

La Commission propose de suspendre le volet commercial de l’accord d’association UE-Israël. La suspension des échanges commerciaux toucherait environ 6 milliards d’euros de marchandises israéliennes, soit 37 % des exportations totales du pays vers l’Union. Pour être approuvée, cette mesure nécessite le soutien d’une majorité qualifiée des États membres de l’UE, c’est-à-dire 15 pays représentant au moins 65 % de la population de l’Union.

L’exécutif européen propose également de sanctionner les principaux responsables politiques d’extrême droite israéliens, notamment le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui ont déjà été déclarés persona non grata par plusieurs pays occidentaux, dont l’Espagne, les Pays-Bas et la Slovénie. Trois colons extrémistes et une poignée d’organisations actives dans certaines parties de la Cisjordanie occupée sont également visés.

Les fonds européens destinés aux organisations de la société civile israélienne, y compris celles qui luttent contre l’antisémitisme, ne sont pas concernés par les propositions de sanctions, a pour sa part précisé la commissaire chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica.

Bruxelles a également proposé des sanctions à l’encontre de dix hauts responsables du Hamas.

