La Harcelosphère au tribunal : une croisade contre la vérité scientifique - partie 5

Le Collectif Citoyen, France-Soir Publié le 22 septembre 2025 – 20:30





« La science est un sport de combat », titrait le professeur Didier Raoult dans son ouvrage en 2020, une formule prophétique au vu des audiences du 17 septembre 2025 à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Loin de se limiter à un débat scientifique au service des patients, la crise du COVID-19 a révélé un champ de bataille où des acteurs de seconde zone jusque là inconnus, surnommés la « harcelosphère » par France-Soir, s’en prennent à des scientifiques de renommée mondiale ( article 1 , article 2 , article 3 , article 4 et article 5 ). Ces individus, souvent dépourvus du niveau de qualifications des chercheurs qu’ils ciblent, exploitent la crise sanitaire pour se faire un nom en diffamant, harcelant et manipulant l’opinion publique.

Ce cinquième épisode de l’enquête de France-Soir sur la harcelosphère expose une campagne orchestrée visant à discréditer des figures comme le Pr. Raoult, qui ont osé soigner les patients et poser un regard critique sur la politique sanitaire ainsi que le dogme du « tout vaccin ». Mais cela va plus loin en remettant en cause la douleur des victimes des vaccins covid qui se sont vues tout d’abord invisibilisées avant d’être insultées : « les vaccinés traités d’antivax » !

Pour l’heure, le recours à la justice, reste le seul moyen de tenter de se défendre des attaques de la harcelosphère qui visent à museler la vérité scientifique et à accentuer la maltraitance des victimes.

Deux audiences emblématiques d’un harcèlement organisé

Le 17 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence , dans l’ancien bâtiment de la prison de la ville, le Palais Monclar, a été le théâtre de deux affaires de diffamation en appel illustrant les méthodes de la harcelosphère. La première opposait Marc Doyer, veuf et porte-parole de Verity France, à Kevin Enhart. La seconde mettait en scène le professeur Didier Raoult contre Guillaume Limousin, alias @Sonic_urticant sur X. Ces audiences, suivies par plusieurs observateurs pour France-Soir, exposent un schéma récurrent de diffamation et d’inversion accusatoire visant à détruire la réputation de ceux qui ont critiqué la politique sanitaire officielle.

La suite :





https://www.francesoir.fr/societe-justice-sante-science-tech/la-harcelosphere-au-tribunal-une-croisade-contre-la-verite



