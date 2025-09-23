La Médiatrice européenne enquête sur les SMS échangés entre von der Leyen et Macron au sujet de l’accord UE-Mercosur

Magnus Lund NielsenEURACTIV.com Le 23 septembre 2025





La Médiatrice européenne Teresa Anjinho a ouvert mardi 23 septembre une enquête sur les SMS échangés entre la présidente de la Commission et le président français au sujet de l’accord commercial controversé conclu entre l’UE et les pays du Mercosur.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par une journaliste du site d’investigation Follow The Money , après que sa demande d’accès à un message échangé entre les deux dirigeants en 2024 ait été ignorée pendant 15 mois, avant d’être finalement rejetée.

La Commission a déclaré qu’elle n’avait pas pu identifier le message en question, et ce malgré des « recherches exhaustives ». Elle a également expliqué que le SMS avait été envoyé via l’application mobile de messagerie instantanée Signal avec la fonction « messages éphémères » activée, et qu’il n’était donc plus stocké sur le téléphone officiel d’Ursula von der Leyen.

Cette affaire rappelle celle du « Pfizergate » , dans le cadre de laquelle le New York Times a contesté le refus de la Commission de divulguer les échanges de SMS entre Uursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, échangés pendant les négociations des contrats de vaccins contre la Covid-19.

En mai, la Cour de justice de l’UE a jugé que la Commission n’avait pas fourni d’explication « plausible » pour justifier son rejet de cette demande.

La suite :





https://euractiv.fr/news/la-mediatrice-europeenne-enquete-sur-les-sms-echanges-entre-von-der-leyen-et-macron-au-sujet-de-laccord-ue-mercosur/



