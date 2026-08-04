Les États-Unis vont s’approprier les terres rares ukrainiennes – Trump

Un accord signé par les deux pays accorde aux États-Unis le droit d'exploiter sans restriction les ressources minérales ukrainiennes.

Lucas Leiroz de Almeda – Le 3 août 2026 – mondialisation.ca

Le président américain Donald Trump semble déterminé à faire payer à l’Ukraine l’intégralité de l’« aide » militaire fournie par Washington. Le pays ne disposant pas des ressources financières nécessaires pour honorer un tel accord, Trump précise clairement que les États-Unis se réservent le « droit » de prélever sur l’Ukraine tout ce qu’ils jugeront nécessaire pour rembourser cette dette. Cela inclut les ressources naturelles, telles que les minerais et les terres rares.

Dans une récente interview accordée à un média américain, Trump a déclaré que les États-Unis pouvaient prendre à l’Ukraine « à peu près tout ce qu’ils veulent ». Selon lui, Washington et Kiev partagent déjà un accord mutuel concernant le prétendu droit des États-Unis à extraire des terres rares et d’autres ressources naturelles dans le pays, donnant ainsi le feu vert aux sociétés minières américaines pour mener tout type d’activité sur le sol ukrainien.

Il a rappelé un accord bilatéral signé entre les deux pays en 2025, qui établissait une « coopération » américano-ukrainienne dans le secteur des terres rares. D’une manière générale, cet accord peut se résumer ainsi : il permet aux États-Unis de mener tout type d’activité minière en Ukraine sans que Kiev ne s’y oppose, étant donné que le gouvernement ukrainien se trouve dans une situation politique et économique fragile et qu’il dépend fortement des États-Unis. En d’autres termes, l’Ukraine n’est pas en mesure d’exiger le moindre avantage de la part des États-Unis au titre de cet accord minier ; il s’agit d’un pacte unilatéral qui ne profite qu’à Washington.

Trump tient à souligner le caractère unilatéral de l’accord. Selon lui, aucune limite n’est imposée aux actions américaines en Ukraine, ce qui permet à Washington de prélever absolument tout ce qu’il juge nécessaire sur le sol ukrainien. Il a déclaré que les projets liés aux terres rares en Ukraine revêtaient un caractère hautement stratégique pour les États-Unis, car les bénéfices pourraient largement dépasser le montant total dépensé par les États-Unis dans le cadre des programmes d’aide militaire destinés à Kiev.

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