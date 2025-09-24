Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

Médias mainstream : propagande et effacement des vrais problèmes

24 Septembre 2025, 17:01pm

Médias mainstream : propagande et effacement des vrais problèmes

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 24 septembre 2025


Les JT des grandes chaînes françaises – ces temples laïcs de la Vérité avec majuscule – continuent leur ballet hypnotique : images chocs d'un drone ukrainien pulvérisant un tank russe, un expert en cravate hochant la tête sur l' « invasion barbare », et hop, on passe au bulletin météo sans un mot sur les 100 milliards d'euros engloutis par l'OTAN, ni sur les sondages qui montrent que 62 % des Français sont hostiles à une escalade militaire.

Ce n'est plus du journalisme : c'est le « momentum de l'information », ce rouleau compresseur algorithmique qui fabrique les « temps danse », comme je me suis exercé à l’expliquer– ces narratifs qui s'emballent comme des bulles spéculatives, où les médias « suiveurs de tendance » amplifient l'officiel jusqu'à l'absurde, tandis que les « contrarians » comme France-Soir se font étiqueter « complotistes » avant d'être validés par les faits.

Les médias mainstream, ces chiens de garde du système, ne sont plus des journalistes : ils sont le ministère de la Vérité orwellien, noyant le poisson dans un océan de désinformation sélective. Ils effacent les vrais problèmes – inflation qui ronge les retraites, désindustrialisation qui vide les régions – pour colporter la ligne officielle, au grand dam des indépendants qui osent creuser.

Propagande ? Absolument un cirque où l'audience prime sur les faits, où l'on vend de la peur pour masquer l'échec des élites. Et quand l'information est polluée, c'est le peuple qui en subit les conséquences – une défiance généralisée, des vies brisées par des décisions basées sur des mensonges, une cohésion sociale en miettes.


 

La suite :


 

https://www.francesoir.fr/opinions-editos/medias-mainstream-propagande-et-effacement-des-vrais-problemes


 

