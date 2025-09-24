Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 24 septembre 2025



Les JT des grandes chaînes françaises – ces temples laïcs de la Vérité avec majuscule – continuent leur ballet hypnotique : images chocs d'un drone ukrainien pulvérisant un tank russe, un expert en cravate hochant la tête sur l' « invasion barbare », et hop, on passe au bulletin météo sans un mot sur les 100 milliards d'euros engloutis par l'OTAN, ni sur les sondages qui montrent que 62 % des Français sont hostiles à une escalade militaire .

Ce n'est plus du journalisme : c'est le « momentum de l'information », ce rouleau compresseur algorithmique qui fabrique les « temps danse », comme je me suis exercé à l’expliquer– ces narratifs qui s'emballent comme des bulles spéculatives, où les médias « suiveurs de tendance » amplifient l'officiel jusqu'à l'absurde, tandis que les « contrarians » comme France-Soir se font étiqueter « complotistes » avant d'être validés par les faits .

Les médias mainstream, ces chiens de garde du système, ne sont plus des journalistes : ils sont le ministère de la Vérité orwellien, noyant le poisson dans un océan de désinformation sélective . Ils effacent les vrais problèmes – inflation qui ronge les retraites, désindustrialisation qui vide les régions – pour colporter la ligne officielle, au grand dam des indépendants qui osent creuser.

Propagande ? Absolument : un cirque où l'audience prime sur les faits , où l'on vend de la peur pour masquer l'échec des élites. Et quand l'information est polluée , c'est le peuple qui en subit les conséquences – une défiance généralisée, des vies brisées par des décisions basées sur des mensonges, une cohésion sociale en miettes.





